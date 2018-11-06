精湛光學暫定12/17上櫃 今年營收挑戰歷史次高

光學篩選設備商精湛光學 (2070-TW) 成立 24 年來年年賺錢，今年營收可望超過 8 億元，挑戰歷史次高成績，明年隨著數款機型量產開發，出貨量有望顯著增加，目標為中國市場出貨量成長至少 1 倍，歐美市場則可望成長 15-20%，該公司暫定 12 月 17 日掛牌上櫃。

精湛光學成立於 1994 年，資本額為 3.23 億元，以自有品牌「CCM」行銷全球，主力產品為光學影像篩選設備，可滿足超過 300 項光學檢測需求，產品占整體營收約 8 成，毛利率平均約在 4 成至 5 成間。此外，精湛光學近年來也跨足扣件成型機領域，自行研發高速成型機種，為國內目前唯一可供應高速成型機的廠商，上半年成型機營收占比約 17.8%。

精湛成立 24 年以來年年賺錢，2015 年開始跨足扣件成型機領域，並自行研發高速成型機種，過去 4 年來幾乎每年投資 1 億元研發新機種，以為未來營運添新動能。精湛董事長吳俊男表示，高速成型機今年第 1 季正式量產，預計明年可望明顯貢獻營運。

展望第 4 季，吳俊男表示，第 4 季為傳統旺季，過往營收都可達到 2 季水準，預期 12 月拉貨動能可望一如往年熱絡，全年營收可望超過 8 億元，成為僅次於 2016 年 8.5 億元的歷史次高成績。

談及美中貿易戰，吳俊男指出，目前已聽說不少中國汽車緊固件製造商，評估到越南重新設廠，若其重新設廠將購買整廠設備，對精湛而言反而有利。雖然目前中國篩選機進入紅海競爭狀態，但明年將以較高品質、較低價格應戰，且將以台灣研發、在陸發包製造為主，可望提升利潤空間，目標為中國市場出貨量至少成長 1 倍，歐美市場則可望成長 15-20%。

精湛今年陸續完成數款機型量產開發，預期明年出貨量有望顯著增加，將帶來新成長動能，且未來新能源車、汽車輕量化及智慧製造成為產業發展新趨勢，使光學檢測應用日益廣泛，精湛公司可望在產業升級中受惠。

精湛目前客戶多集中於汽機車產業供應鏈廠商，汽車產業營收占比 79%、機械五金產業 12%、其他產業 (建築或傢俱等)7%、航太產業 1%、3C 產業 1%，終端應用產品包括歐美知名大廠汽車 (如奧迪、雙 B 等) 與蘋果及三星等智慧型手機品牌，波音與空中巴士等飛機製造商的航太精密扣件，也是精湛產品終端應用的一部份。

精湛光學去年合併營收 7.82 億元，稅後純益 1 億元，每股稅後純益 3.11 元；今年上半年合併營收 3.9 億元，稅後純益 2810 萬元，每股稅後純益 0.87 元。