台灣Pay衝市占率 找全家與OK助陣 合作銀行目標上看30家

台灣 Pay 擴大適用範圍，找上全家與 OK 便利超商合作，消費者明 (7) 日起在兩家超商刷台灣 Pay 結帳，單筆回饋率達 20%。

由財政部主導的「台灣 Pay QR Code」鎖定八大公股行庫的銀行帳戶，設定以手機連結金融卡帳戶，民眾可透過台灣 Pay 繳稅與轉帳等，為了擴大台灣 Pay 的適用範圍，現在更進一步結合超商，讓台灣 Pay 更貼近民眾生活。

新上線的全家與 OK 超商是由華南銀行與第一銀行擔任收單行角色，華銀與一銀今 (6) 日共同舉行記者會，宣布兩家超商加入台灣 Pay；，QR Code 共同標準已是台灣 Pay 的催生者、財政部部長蘇建榮今 (6) 日表示世界趨勢，包括香港、日本、韓國、新加坡與馬來西亞等都在推動共同標準 QR Code。

蘇建榮說，未來店家只要有台灣 Pay 的 QR Code，就可以收取國內外各家支付公司客戶的付款，預計目前已經採用台灣 PayQR Code 的 13 家銀行、超過百萬名客戶的民眾，可以在貼有台灣 Pay 貼紙的店家消費。

財政部表示，除了現有已經採用台灣 Pay 的 18 家金融機構外，未來預計還會有國泰世華、玉山、中華郵政、台新等銀行加入台灣 Pay 行列，預計合作銀行可望增家至 30 家。