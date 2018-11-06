〈財委會報告搶先看〉立委提案定「財政紀律法」 財政部憂產生法律競合 給軟釘子

國民黨立委曾銘宗等提案要求制定「財政紀律法」改善財政，但遭財政部給予軟釘子婉拒，財政部認為，財政紀律法草案部分條文與「預算法」及「財政收支劃分法」都有相關規範，擔憂財政紀律法若重覆規範，恐有法律競合的問題。

立法院財委會明 (7) 日將審查立委曾銘宗等 17 人擬具的「財政紀律法」草案，並邀請財政部長蘇建榮列席備詢。

根據財政部出爐的報告資料，財政部認為「財政紀律法」中第 2 章「財政收支」中第 5 條、第 7 條、第 10 條與第 12 條等條文，現行預算法及財政收支劃分法均有相關規範，認為財政紀律法的條文與目前的預算法、財政收支法有重疊之處，若訂立財政紀律法，恐會產生法律競合的問題。

另外，第 3 章「預算赤字及債務」中第 17 條有關政府預算債務未償餘額不得超過前 3 個年度平均未償債務餘額的規定，財政部認為，這可能限制政府透過舉債因應經濟情勢，採行反景氣循環財政政策提振經濟之作為，認為應審慎斟酌。

財政部強調，我國的財政狀況有逐年改善跡象，中央政府總預算連同特別預算赤字占國內生產毛額 (GDP) 比率，從 98 年度 3.4% 降至 106 年度的 0.1%；中央政府 1 年以上公共 債務未償餘額占前 3 年度 GDP 平均數比率，由 101 年底高峰 36.2% 逐年下降至 106 年度 32.1%。

另外，整體地方財政 104 年度首見賸餘 117 億元，105 年度及 106 年度亦分別賸餘 41 億元及 98 億元。

財政部更引述瑞士世界經濟論壇 (World Economic Forum , WEF) 日前發布的「2018 年全球競爭力報告」，我國在 140 個受評比經濟體中排名第 13，其中「總體經濟穩定」排名居 冠，主因正是我國政府債務占 GDP 比率項目位居全球第 1 名。

