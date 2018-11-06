【大慶證券】盤前分析－台股站回月線  留意營收、季報績優股



◆盤勢分析

昨日美四大指數漲跌互見，道瓊、S&P 500 受惠波克夏大漲 5% 而收紅，Nasdaq 與費半則在科技股如蘋果、Google 等持續疲軟下走低。科技股近期走勢雖弱，但美國經濟數據依舊強勁，除就業市場依舊強勁外，10 月 Markit 製造業 PMI 由 9 月的終值 55.6 上升至 55.7，經濟活動依舊熱絡，考量基本面仍佳，四大指數短線只要守在 10/31 的跳空缺口之上，短多行情不變。

昨日陸股、日股、韓股全數走跌，除被美股走弱拖累外，美國 10 月就業市場數據良好，通膨壓力再次升溫，美國十年期公債殖利率重回 3.2% 之上，市場更加相信 Fed 將於 12 月升息，造成昨日多數亞幣走貶，台幣盤中也一度由升轉貶，因此台股早盤開低走低，所幸隨後跌幅收斂，僅小跌 16 點收在 9889 點，成交金額 1089 億。集中市場昨日除守住 5 日均線，更初步站回月線，櫃買市場更逆勢小漲 0.22%，持續守在月線之上，考量集中與櫃買市場月線向下扣抵，後續均有機會轉折向上支撐多方走勢，研判集中市場只要 9800 點關卡不破，台股短多行情即可延續。不過考量市場不確定因素繁多、指數上方壓力沉重，無論是基本、技術面均仍有隱憂存在，因此短線多頭氣勢雖轉強，仍需謹慎面對，不宜過度樂觀。

觀察盤面，蘋概股受蘋果股價下跌影響，包括大立光、可成、華通等均出現跌勢，另外上週表現強勁的如被動元件的國巨、華新科，IC 設計的瑞昱、創意等走勢也出現熄火現象，僅矽晶圓的環球晶、中美晶等逆勢走揚。然而在電子股承壓之際，資金有移往金融傳產股跡象，金融股除富邦金、國泰金、元大金等收紅外，其餘如開發金、兆豐金、中信金等尾盤也均有買盤進場，另外傳產的台塑、台化、台塑化、中鋼、統一等也都逆勢收漲，顯示在台股短多行情架構下，資金持續在各類股中遊走，只要短多格局未遭破壞，盤面類股仍有機會去做輪動。考量時序進入 11 月初，可聚焦 10 月營收及第三季財報有機會繳出佳績的類股，如電動車、部分蘋概股、5G 相關等，配合櫃買市場相對強勢，以中小型股作操作焦點，嚴守停損停利靈活操作。

