台股盤前─多家重量廠商下修展望壓抑大盤 靠業績佳個股零星表現

台股昨 (5) 日開低震盪走高，終場僅下跌 16.78 點，以 9889.81 點作收，今 (6) 日開盤前，美股漲跌互見，與台股連動性較高的費城半導體指數則跌 0.85%，而甫開盤的日韓股均漲近 0.5%，法人提醒，儘管外資維持小幅買超現貨，但減碼期貨淨多單，籌碼面偏中性，而大型電子股、傳產股多對未來看法保守，對盤面造成壓力，以業績表現佳的個股各自表現為主。

三大法人昨合計賣超 17.31 億元，其中，僅外資買超 3.75 億元，投信和自營商均站在賣方，分別賣超 4.33 億元、16.73 億元。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4896 口至 7742 口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5250 口至 32727 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 8413 口，使留倉部位轉為淨空單 - 3660 口。

美股道瓊指數昨反彈 190.87 點，或 0.76%，收 25461.70 點；不過，受到蘋果 iPhoneXR 銷量不利和亞馬遜股價暴跌的壓力，使那斯達克指數下跌 28.14 點，或 0.38%，收 7328.85 點；S&P500 指數上漲 15.25 點，或 0.56%，收 2738.31 點；而半導體股幾乎全數走跌，造成費城半導體指數下跌 10.56 點，或 0.85%，收 1228.60 點。

美中貿易戰持續延燒，加上全球股災衝擊市場信心，石化產業景氣 10 月急轉直下，台塑四寶昨日全面下修第 4 季營收展望，台塑董事長林健男也直言，美國總統川普的變數太大了，展望無法看得太遠。

陸媒指出蘋果新款 iPhone 全面砍單，幅度達 10%，兩大組裝廠鴻海和和碩均受影響，也傳出富士康最初準備近 60 條生產線來生產 XR，但近期僅啟用約 45 條。

市場傳加密貨幣挖礦機龍頭比特大陸積欠台積電約 3 億美元帳款，恐將無法支付剩餘貨款，不過台積電發言體系對此表示，比特大陸付款一切正常。

而股王大立光昨公布 10 月合併營收 52.1 億元也驚見衰退，月減 6%，略低於市場預期，大立光已預期 11 月營收將較 10 月下滑，蘋概股恐承壓。

聯電近期遭美中貿易戰嚴重波及，昨股價重摔至跌停價 10.75 元創 2015 年 9 月以來低點，聯電昨宣布今日起實施庫藏股，預計最高買回 30 萬張，比近幾次實施的 20 萬張規模更大，是近 8 年來最大手筆。

整體來看，法人提醒，美國期中選舉結果即將揭曉，預料市場今日將先以觀望因應，先由營收和第 3 季財報表現熱絡的個股各自表現。