盤前財經大事搶先讀2018年11月6日

今日操盤前瞻

台灣 10 月消費者物價指數

美國期中選舉

德國 9 月工廠訂單

法說會：聚陽、聯詠、啟碁、泰福 - KY、易華電、興能高、復盛應用、明基材、亞德客 - KY、葡萄王、允強、聯邦銀、一零四、乙盛 - KY

〈台塑四寶業績發表〉美中貿易戰市場觀望氣氛濃 Q4 展望更趨保守

台塑四寶昨 (5) 日公布 10 月合併營收共 1515.29 億元，月減 0.4%，年增 19.6%。展望第 4 季，繼先前台塑 (1301-TW) 已下修展望後，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 與台塑化 (6505-TW) 也下調第 4 季展望，認為受美中貿易戰影響，市場觀望氣氛濃厚，需求轉趨保守，四寶第 4 季營收預期都將較第 3 季稍微減少。閱讀全文...

郭台銘：將擴大在陸進出口 平衡美中貿易逆差

鴻海 (2317-TW) 董事長集團創始人郭台銘，11 月 5 日出席中國國際博覽會時表示，未來集團將擴大在中國大陸的進出口規模，並規劃與美企合作，協助平衡美中貿易的逆差。綜合媒體報導，郭台銘指出，未來將協助美國企業參與進出口，一方面可以改善中國大陸國內的消費水準，一方面也可以平衡美中貿易的逆差。閱讀全文...

iPhone XR 需求不如預期？傳蘋果要求代工廠暫停增加生產線

外媒報導，由於 iPhone XR 需求不如預期，據傳蘋果 (AAPL-US) 已要求富士康等代工廠商，暫停增加 iPhone XR 生產線。報導稱，富士康原本準備了近 60 條生產線，用以生產 iPhone XR，但近期僅使用 45 條。閱讀全文...

美誓言崩潰伊朗經濟！台灣入列 8 國石油豁免名單

美國對伊朗原油出口新一輪制裁，將於美東時間 11 月 5 日起生效，川普政府週一 (5 日) 全面提供制裁伊朗的細節，並列出八國石油獲免名單，包含台灣、中國、印度、義大利、希臘、日本、韓國和土耳其。閱讀全文...

〈分析〉股神信號彈？波克夏執行 10 億庫藏股

波克夏 (Berkshire Hathaway) 週一公布的證券文件揭露， 華倫巴菲特 (Warren Buffett) 今年夏季又把錢投入股市近 10 億美元，這意味什麼？Edward D. Jones 分析師 Jim Shanahan 認為，巴菲特此舉給市場「發出了非常強烈的信號。」閱讀全文...