美誓言崩潰伊朗經濟！台灣入列 8 國石油豁免名單

美國對伊朗原油出口新一輪制裁，將於美東時間 11 月 5 日起生效，川普政府週一 (5 日) 全面提供制裁伊朗的細節，並列出八國石油獲免名單，包含台灣、中國、印度、義大利、希臘、日本、韓國和土耳其。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 對伊朗警示：「伊朗政府可以選擇要嘛像正常國家一樣，徹底改變其非法的行為，要嘛可以看到自身經濟崩潰！」並宣稱這是美國對伊朗有史以來最嚴格的制裁。

這場號稱最全面且嚴厲的制裁，目標是全面封鎖伊朗的石油出口，使其出口量「歸零」，除了伊朗能源外，美國也對伊朗銀行和航運業進行新一輪制裁，有超過 700 個實體在制裁名單上，包括個人、銀行，飛機和船隻。

然而，川普政府表示，允許台灣、中國、印度、義大利、希臘、日本、韓國和土耳其等歐亞地區 8 國，可以在有限的時間內繼續進口伊朗石油。

11 月 5 日起生效的美對伊新一輪制裁，主要是削弱伊朗經濟命脈「石油出口」，並迫使伊朗政府停止核子和彈道飛彈計畫，以及停止伊朗公然或暗中支援敘利亞、葉門、黎巴嫩及中東其他地區的戰爭。

川普貼文寫道：11 月 5 日，對伊朗制裁將至。(圖：川普官方推特)

美國總統川普今年 5 月宣布退出伊朗核子協議，該協議解除了對伊朗經濟的廣泛制裁，以換取伊朗同意國際核查人員對伊朗境內核設施進行檢查。川普稱歐巴馬時代簽訂的這項協議是一個可怕的單邊協議，永遠不應該達成，川普並提供給外國企業 90 到 180 天的緩衝時間，逐步縮減與伊朗的業務往來。

川普上週五 (2 日) 在推特貼出模仿 HBO 熱門影集照片與標語，照片中寫著：「11 月 5 日，(對伊) 制裁將至。」強調他開鍘伊朗的壓力政策。