〈分析〉股神信號彈？波克夏執行10億庫藏股

波克夏 (Berkshire Hathaway) 週一公布的證券文件揭露， 華倫巴菲特 (Warren Buffett) 今年夏季又把錢投入股市近 10 億美元，這意味什麼？

波克夏的 B 股 (BRK.B-US) 週一大漲近 5%，領漲金融股，市場預期這波買氣可能延續在今年剩餘時間，10 月期間，波克夏股價高點達 223 美元，但低點也曾跌至 198 美元，隨後回彈到目前價位 216 美元。

Edward D. Jones 分析師 Jim Shanahan 認為，巴菲特此舉給市場「發出了非常強烈的信號。」

文件顯示，波克夏 7 月至 9 月期間也很積極購買其他家股票，今年頭三季股票淨購買額 244 億美元，這與 6 月時記錄的頭兩季淨購買額 118 億美元來說，幾乎翻升一倍，這意味單就第三季淨購買額約莫 125 億美元。

波克夏過去 2 年向來是蘋果大買家，只是近期因該股價上漲而減緩購買，本月稍晚該公司將公布其第三季的投資活動，截至 6 月底，波克夏持有蘋果 5.22% 股票，為第二大股東。

擁有超過 1000 億美元現金的波克夏 7 月時示意準備執行庫藏股，這是 6 年來頭一次，總部位於聖路易斯的 Wedgewood Partners 投資長 David Rolfe 表示，「遲到總比不來得好。對我來說，這是很大去風險化部位。」該公司是波克夏 B 股長期擁有者。

審視上一回波克夏執行庫藏股後的股票表現，不難理解為何股神押哪，投資者就跟到哪。

波克夏向 SEC 呈交的 10-Q 季度報告提到，第三季回購約莫價值 9.28 億美元的 A 股和 B 股，為 2012 年 12 月以降第一次。波克夏以平均 312806.74 美元的價格購買 A 股 225 股，以均價 207.09 美元購買 B 股 4139192 股，總共花費 9.2757 億美元。這意味巴菲特和芒格相信執行庫藏股的價格低於波克夏的「內在價值。」



這些行動迄今有了成效，A 股週一午盤價格在 323600 美元，而 B 股則在 216 美元。

2012 年 12 月，波克夏以均價 131065.62 購買 A 股 9475 股，以 88.76 美元回購 B 股 606499 股，總花費約 13 億美元。當時巴菲特和芒格決定執行庫藏股是因為波克夏改變執行庫藏股的政策，自先前只能支付較帳面價格高 10% 的收購金額，爾後放寬至 20%。

自 2012 年底，A 股飆升 141%、B 股也約莫上漲 141%，相較而言 SPDR 精選金融股 ETF (波克夏是加權最重的成分股) 飆升 101%、S&P 500 指數上漲 92%，而道指上漲 94%。

在波克夏於 2013 年 3 月 1 日收盤後公布先前執行庫藏股的行動後，A 股只上漲 0.1%，而 B 股下跌 0.1%。三個月後，A、B 兩股均上漲 12%。

然而，這回股神還能押對寶嗎？

『雷根經濟學之父』David Stockman 顯然不這麼認，因為他認為股市即將迎來史詩般崩跌 40%，最樂觀的華爾街多頭都將信心動搖。

他將矛頭指向川普，因為川普不斷對聯準會的利率決策施壓，致使目前聯邦基金利率 2.13% 還是遠低於通膨，以及發動美中貿易戰，而美國有 3 成進口貨物來自中國，這勢必引起物價上漲。

他估計，未來一至兩年內，S&P 500 指數將跌破 1500 點

白宮沒有回應他的說法。