〈台塑四寶業績發表〉美中貿易戰市場觀望氣氛濃 四寶Q4展望更趨保守

台塑四寶今 (5) 日公布 10 月合併營收共 1515.29 億元，月減 0.4%，年增 19.6%。展望第 4 季，繼先前台塑 (1301-TW) 已下修展望後，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 與台塑化 (6505-TW) 也下調第 4 季展望，認為受美中貿易戰影響，市場觀望氣氛濃厚，需求轉趨保守，四寶第 4 季營收預期都將較第 3 季稍微減少。

台塑

台塑董事長林健男表示，美中貿易戰越趨激烈，使市場需求減弱，將影響第 4 季化學產品行情與需求，而中國經濟成長動能也逐漸放緩，為降低受到美中貿易戰的負面衝擊影響，對因環保限產與資金的管制力道放寬，實施差別化管理生產。另一方面，第 4 季為中國雙 11 的電商網購節，對 HDPE、PE 與 PP 等產品需求進入旺季。

回到台塑本身來看，台塑第 4 季只有 5 個廠安排歲修或定檢，較第 3 季的 13 個廠減少，開工率預估 92％，高於第 3 季的 88%，產品銷售量可望優於第 3 季。整體而言，第 4 季為部分石化產品需求旺季，且歲修廠數較上季減少，銷售量增加，但美中貿易戰使客戶趨保守觀望，石化產品價格下修，預估 11 月營收將較 10 月減少，第 4 季也將較第 3 季稍微衰退。

不過，林健男也說，目前台塑仍維持全產全銷，採取分散市場策略，因應美中貿易帶來的市場衝擊，並密切注意後續發展，努力維持第 4 季營收與第 3 季持平，對於明年展望，他則說，由於美國總統川普帶來的變數太大，目前仍難以預期。

南亞

南亞董事長吳嘉昭指出，今年前 3 季全球經濟基本面相當不錯，但目前歐洲與日本等主要經濟體成長已趨緩，新興市場貨幣貶值與資金外流，加上中國產業結構調整與美中貿易戰負面效應影響，加重中國大陸經濟成長下滑的壓力，使國際貨幣基金下修全年經濟成長率預測，國際能源總署與石油輸出國組織也下調第 4 季與明年全球石油需求增長的預測，顯示景氣復甦呈現緩慢下滑態勢。

展望第 4 季，吳嘉昭表示，化工產品 11 月營收會與 10 月持平，第 4 季營收則較第 3 季減少；電子材料受到美中貿易戰影響，預估 11 月營收會與 10 月持平或稍增，第 4 季在中國市場需求降溫，加上人民幣貶值，出口稅率提高，將外銷至東南亞與歐洲各地，使海外市場競爭越趨激烈，加上年底盤點因素，預計營收將較第 3 季衰退。

聚酯產品部分，11 月營收預期將與 10 月相當，第 4 季也會持平第 3 季；塑膠加工品預期 11 月與第 4 季營收都將持平或小量增加。整體而言，吳嘉昭指出，從價格下修與客戶觀望情況來看，預期第 4 季營收將會較第 3 季小幅下滑，可能無法維持第 3 季水準。

台化

台化副董事長洪福源表示，10 月整體需求變動相當大，十一長假時市場釋放正向需求訊號，當時原認為需求將落底回升，卻在 10 月上旬過後，轉趨保守觀望。受到美中貿易戰與油價下跌影響，加上歐洲市場需求不如預期，石化產業展望轉趨保守，與台化有關的產品價格，在過去 1 個月內大幅滑落，預估 11 月營運將會較有挑戰，但仍將積極銷售產品，營收可能較 10 月稍微減少。

洪福源不諱言，現階段最擔憂的是產品會否因無法成功銷售而減產，目前營運較受影響的產品為 SM 與 PTA，盼能維持全產全銷，且目前雙 11 需求還不明顯，聖誕節的拉貨動能也不如以往，但市場庫存低，剛性需求仍在，將會觀望 11 月能否落底回升，將努力維持第 4 季營收與第 3 季持平，預期明年首季春節前，市場需求也將與第 4 季差不多。

台塑化

台塑化總經理曹明表示，東南亞輕油裂解廠與煉油廠定檢已結束，市場狀況受到經濟因素與美中貿易戰影響，烯烴事業部分，原料下跌、石化產品價格也走跌，乙烯、丙烯與丁二烯均維持低點，烯烴價格受到乙烯價格影響，預期第 4 季將相對保守，期待後續美國新年與農曆春節需求。

煉油事業部分，美國車用油旺季已過，但柴油與航空燃油價格維持不錯水準，成品油與原油價差維持在 10 美元上下，台塑化仍可獲得穩定利潤，開工率維持在 88%。