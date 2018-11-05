再購喜力7家公司！華潤啤酒加碼佈局高端市場

自今年3月傳出洽購國際高端啤酒品牌喜力（Heineken）在華業務的風聲，及在8月初宣佈與喜力就建立長期戰略合作關係達成一緻後，今日一早，華潤啤酒(00291-HK)公告宣佈進一步落實與喜力的合作，將通過旗下全資附屬華潤雪花啤酒收購喜力於中國内地及香港成立的7家公司全部股權。

話說華潤啤酒和喜力的這次重磅合作也確實稱得上是一出超強“聯動”了，此前雙方已經給出了初步合作框架，包括華潤啤酒的控股股東華潤集團（啤酒）以約243.5億元（港元，下同）總現金對價向喜力集團售出40%股權，及華潤集團（啤酒）的控股股東華潤創業再以約4.64億歐元認購Heineken NV約0.9%股權。

除了交叉持股之外，華潤啤酒與喜力的合作更多還是在業務層面。雙方達成的長期戰略合作安排包括，在中國内地及港澳地區獨佔使用喜力品牌的商標許可協議；喜力集團轉讓其在獨佔地域的現有業務，併將業務與華潤啤酒在中國境内的啤酒業務融合；及簽訂框架協議使華潤啤酒能夠借助喜力集團的全球經銷網絡，支持和加快旗下雪花品牌和其他中國啤酒品牌的國際成長。

落實與喜力深度合作，再購入7家公司

11月5日，華潤啤酒在前述戰略合作基礎上，進一步公告落實向喜力收購其於中國内地成立的6家公司喜力(中國)企業管理、喜力貿易(上海)、喜力啤酒(上海)、喜力釀酒(廣州)、喜力釀酒(浙江)、喜力釀酒(海南)，及於香港成立的喜力香港共7家公司全部股權。據悉，這7家公司的商定企業價值約為23.5億元。

（來源：港交所）

但值得註意的是，華潤啤酒此番收入麾下的喜力7家公司中，僅有2家在2017年錄得盈利，分别是喜力（中國）企業管理實現稅前淨利潤880萬元人民幣及喜力釀酒（廣州）實現稅前淨利潤1850萬元人民幣，餘下5家公司在2017年都錄得淨虧損，收購標的整體盈利狀況併不吸引人：

不得不說，在經過年初的預熱和8月份正式官宣合作之後，市場對於華潤啤酒和喜力的這一係列合作已經可以抱著“平常心”來看待了。尤其今日這第二波合作進展出爐後，市場反響就頗為冷淡，今早華潤啤酒先高開4.68%，最高曾見30.5元，漲幅達5.72%；但很快就轉頭下瀉倒跌，股價盤中最低曾見27.55元，跌幅4.5%。

截至11月5日收盤，華潤啤酒報27.75元，全日跌3.81%。華潤啤酒今日這樣的股價表現，相信暴露了市場在消化完今早收購消息後的些許失望情緒，當然由於其新收購的上述幾家標的公司財務資料不甚亮眼，其股價有此走勢也不難理解了。

不過說到底，即便眼下市場水花漸趨平淡，華潤啤酒通過此次與喜力的強強聯手，也早已將自身發展大計鋪排開來——對於這樁交易的初衷，華潤啤酒一開始就給出了答案，那就是進一步加碼其於高端啤酒市場的佈局。

大行“減法”，從綜合性企業轉型至專一的啤酒商

2009年，華潤啤酒還披著上一個馬甲“華潤創業有限公司”。這一年，華潤創業開始從覆蓋多個行業的綜合性企業轉型成為經營啤酒、零售、食品及飲品四大主要消費品業務的綜合性企業，通過“減法”處理旗下協同效應潛力較小的業務以集中資源於零售範疇。到了2015年4月，華潤創業的母公司華潤集團提出收購其非啤酒業務，華潤創業也再次果斷選擇對旗下業務進行“減法”操作以釋放啤酒業務的隱含價值。

2015年9月1日，華潤創業完成出售其全部非啤酒業務。在以300億元向母公司華潤集團出售其零售、食品及飲品業務後，華潤創業轉型成為一家專註於啤酒業務的上市公司，旗下華潤雪花啤酒按銷量計更是全球最大的中國啤酒市場領先啤酒商。2015年10月，華潤創業更名為華潤啤酒。

2016年3月，華潤啤酒宣佈以16億美元（折合港幣約124.4億元）購入南非釀酒集團持有的49%華潤雪花啤酒股權，同年10月，該收購落實完成，標志著華潤啤酒取得了華潤雪花啤酒的完整所有權，華潤雪花啤酒亦就此成為其全資附屬公司，使其啤酒業務於中國的發展戰略可以有效實施。也是在這一年，華潤啤酒對於其產品組合高端化發展的意識越來越清晰和強烈了。

因應行業發展變化，加碼高端啤酒市場佈局

說來，華潤啤酒高端化的品牌發展策略很大程度上還是出於其對中國啤酒市場發展態勢的判斷。

從中國啤酒市場的大環境而言，自2014年起，受宏觀經濟增長放緩及啤酒銷售旺季天氣不佳等因素的綜合影響，國内啤酒市場銷量整體呈現下滑態勢；加之行業競爭日益加劇，華潤啤酒的經營發展也併不輕松。

雖然此後的幾年，華潤啤酒基本上維持著市場份額的增長，但近年中國啤酒市場的集中度越來越高，目前國內啤酒行業約80%的份額都集中於前五大啤酒商，且國内啤酒市場的容量也接近飽和併趨於穩定。在此情形下，一味地尋求傳統市場的擴張已經不合時宜，為保持公司在激烈市場競爭中的地位，華潤啤酒也需要從新的角度去鞏固其市場佔有大戶的優勢。

與此同時，國内消費升級的時代緊隨而至。到了2017年，中國啤酒市場產品結構逐步轉變，中高檔啤酒銷售開始成為推動行業營收增長的主力軍。今年8月，華潤啤酒首席執行官侯孝海曾將高端啤酒市場描述為“未來啤酒行業決勝的重要陣地”——因應時代和行業發展的步伐，華潤啤酒的產品組合高端化幾乎是一個必然的選擇。

總的來講，華潤啤酒與喜力的結合還是有望在未來實現雙赢局面的。對於在中低端啤酒市場掌握了較大市場份額的華潤啤酒來說，其自身向高端市場發力的支撐不足；而作為國際知名高端啤酒品牌的喜力而言，其目前在中國的銷售網絡相對局限，根據去年數據統計，喜力在中國啤酒市場中市佔率僅0.5%，遠不及其他國際品牌的銷量。未來，依託華潤啤酒自身廣闊的銷售網絡覆蓋及喜力的高端品牌效應，二者深入合作的效果相信會逐漸凸顯。

另外值得一提的是，在華潤啤酒往期業績記錄中，其曾在2014年及2015年兩度錄得虧損，好在隨著集團發展策略的調整，其業績表現也很快回到正軌。2017年華潤雪花啤酒業績全面併表後，華潤啤酒的整體業績尤其是淨利潤有了明顯的增長；2018年上半年，華潤啤酒中高檔啤酒銷量佔比保持增長，加之部分產品調價使得其半年平均售價同比上升了13%；營業額及淨利潤分别同比增長了11.4%及28.9%至人民幣175.65億元及15.08億元，增長態勢可喜。隨著高端化佈局的持續推進，華潤啤酒未來的成長空間還是值得期待的。