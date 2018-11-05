【富蘭克林華美】全球市場震盪 退休投資策略轉彎

美國目標日期基金規模年增率雙位數 控管風險深得退休資金青睞

經濟合作暨發展組織 (OECD) 發布退休市場年度報告：受惠於 2017 年全球股市走揚表現，成員國家 2017 年退休資產投資平均報酬達 4%，推升整體規模年增逾 1 成(註)。但觀察退休資產規模最大的美國，資產投入股市的趨勢已轉弱，完整考慮各資產風險、專為退休投資設計的目標日期基金，則連續 8 個季度年增率呈雙位數成長(見圖)。考量全球市場波動度，兼顧成長性與控管風險的目標日期基金投資策略更獲退休資產青睞。

年度報告分析，2002 年以來 OECD 國家退休資產投資成果不俗，表現居前的哥倫比亞、加拿大、荷蘭，分別有 6.9% 至 5.3% 不等的年化報酬率；2017 年退休資產投資更大幅受惠於股市成長，美國甚至有 7.5% 的報酬率，挹注整體規模來到 43 兆美元歷史高點 (註)。

不過值得注意的是，退休資產在股市雖大有收穫，但在退休資產規模最大的美國，今年第 1、2 季退休資產投入股票型基金的規模年增率，反倒繼 2016 年後再度回落個位數增長；相對而言，專為退休資產投資設計的目標日期基金則自 2016 年以來，連續 8 個季度年增率呈雙位數成長，截至今年第 2 季，規模已達 1.16 兆美元，顯示退休資產配置策略持續轉變。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼對此指出，退休資產選擇兼顧成長與低波動的投資策略已是趨勢，今年是金融市場震盪的一年，經過 2 月與 10 月的全球股市大幅修正，中長線又有美中貿易戰衝擊經濟展望，加上短線地緣政治升溫事件不斷，對於重視下檔風險的退休資產投資，一旦不慎遭遇市場重挫衝擊，投資壓力將會倍增。

因此邱良弼建議，退休資產應投入目標日期基金，初期以較積極策略盡可能創造資產成長，後隨退休年齡的接近程度調整投資目標並控管風險，主動逐步降低風險性資產比重，並控制基金投資組合整體風險，應對長期市場波動。

富蘭克林華美投信認為，全球景氣尚未進入反轉階段，但貿易戰變數與各主要國家貨幣政策緊縮，造成各國股市出現修正，與基本面形成拉扯，為市場帶來較高的波動率和投資風險，未來波動率上升不是意外而是常態，退休資產投資宜將轉向重視長期穩定、控制風險的價值型投資，目標日期基金就是很適合的選擇。

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