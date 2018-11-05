【豐銀投顧】詭譎多變的美國期中選舉



美國 2018 年期中選舉將於台灣時間 11/7 上午投票，這次將改選聯邦眾議院全體與部分聯邦參議員，不僅是選民給美國總統川普的「期中考試」，選舉結果也將影響川普後半任期的施政，以及 2020 年的美國總統大選。我們一直以為本周開始的美國參眾兩院的期中選舉其實已經有人提前投票了，至上周五已約有 3150 萬選民提前投票, 這個投票率其實很高了，因為四年前的投票率只有 37%，而這一次很有機會超過 5 成。這其實讓人非常難以預料，因為就連美國的專家也不知道為什麼投票率升高，到底是不滿川普呢？還是贊同他？其實很難分析，但會不會因為川普的失敗而使得中美貿易大戰緩和甚至結束？筆者則認為機會不大。

其實，川普的內、外政策當然會受到制約、如果說國會翻牌的情況下。但是關於中國的方面，其實政策幾乎是得到兩黨的一直支持。因為這是整個美國的覺醒。覺得中國侵犯知識產權，不遵守世界規則，或者軍事地緣政策上進行擴張，這是美國一直反對的大事。可以說大敵當前。把中國和俄國定義為美國的敵人、美國的對手，這已經是朝野的共識。因此即便國會發生翻盤，川普的很多政策受到掣肘，但是唯獨在對付中國、對付中共的立場上，兩黨高度一致。其中針對中國的很多的議案，在國會，並不是共和黨提出的，很多是民主黨人提出來的。比如像西藏對等進駐法案，就是民主黨人提出來的。還有很多法案是民主黨人和共和黨人共同提出來的。所以跟我們投資人比較有關的貿易戰，本質上是不會變的。

我們一直在等待美國期中大選的結果，但實際上週三當天也不見得是進場的好時機，另外台股的 vix 指數也一直沒有降下來，一直維持在 20 以上，這是一個不太好的現象，恐怕大盤的指數就算會持續往上走，也很容易出現大幅的震盪。長線而言台股還沒轉為熊市，但震盪在短期之內還是無法馬上縮小，未來的盤勢操作還是要小心一點，一切還是等波動率下降之後再進場會比較安全，多頭行情若還沒結束的話，來日方長還有機會，也就不須急於一時。

豐銀投顧 李世新 分析師

