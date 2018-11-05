【華冠投顧】賴昇楷：台股籌碼安定度仍不差 可布局新一輪「轉強股」

◆盤勢分析

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週提過「大盤在 9800 點之上的賣壓偏重，不過只要維持住 "價漲量增、價跌量縮" 之節奏，便能慢慢將賣壓消化掉，反彈波也不算結束，回檔量縮仍站買方操作」。上週五另提到「大盤空方力道不弱，但不管下週空方是否有反撲動作，今日爆量Ｋ棒的低點將成為多方最重要的極短線防守點」。

今日美股利空帶動亞股全面回跌，亞股 (日韓港陸…) 如預期把 "消息面利多激發的漲幅" 吐回去，不過大盤跟跌下測五日線之後縮腳，終場更拉尾收上月線，成交量縮至 1033 億 - 16 點，整個回檔過程符合「價跌量縮」、「守住上週五低點」兩項要件，同時暗示著「台股籌碼安定度仍不差」，故視多頭藉由利空消化短線急漲累積的賣壓，反彈波可望持續。

今日盤面美中不足的是期貨逆價差明顯擴大，這部分可能是受到美國期中選舉將至所帶來的不確定性影響，後續幾日只要台股仍維持正向的價量關係，待大盤月線扣低後開始走平甚至翻揚，便有利多頭進一步攻堅。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以持續反彈的太陽能族群《6244 茂迪》、《3575 新日光》...，矽晶圓族群《6488 環球晶》、《3532 台勝科》、《5483 中美晶》、《5182 合晶》... 為代表。

弱勢股以受到利空衝擊打到跌停的《2303 聯電》、《3443 創意》為主，另水泥族群《1101 台泥》、《1102 亞泥》增量下跌守不住年線，LED 族群《2393 億光》放量下殺、《2448 晶電》持續破底，宜避開這些族群。

＜被動元件族群＞

今日被動元件族群走勢仍較分歧，指標股《2492 華新科》受到宣布買回庫藏股激勵，近日股價已突破中期下降趨勢線，可惜龍頭《2327 國巨》繼上週五爆出歷史天量急速由紅翻黑後，今日持續弱勢，挑戰下降趨勢線的動作功敗垂成，因此整個族群能否扭轉中長線的弱勢慣性仍有待觀察。

＜鎖定個股＞

上週提供的搶短「口袋名單」《8431 匯鑽科》、《3596 智易》、《1262 綠悅 - KY》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《2376 技嘉》、《3665 華晶科》、《5243 乙盛 - KY》、《6209 今國光》...，多數個股紛紛急漲到了壓力帶，因此逢高作獲利放口袋之動作，資金準備佈局新一輪的接棒轉強股。

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