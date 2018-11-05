【華冠投顧】台股群芳傳

美股因蘋果財測不如預期，蘋果公司股價下跌 6%，拖累了科技與半導體類股，道瓊工業指數上周五終場下跌 0.43%(109.91 點)、收 25270.83 點；那斯達克指數下跌 1.04%(77.06 點)、收 7356.99 點；費城半導體指數下跌 1.5%(18.91 點)、收 1239.16 點。

台股早盤反應美股下跌，盤中最低跌到 9786 點，下跌 120 點，在集團股以及塑化、鋼鐵股撐盤之下，終場加權指數跌幅收斂，以下跌 16 點作收，收在 9889 點，成交量為 1030 億元。

盤面上，3105 穩懋、6244 茂迪、6451 訊芯、1605 華新、2371 大同、1616 億泰、1312 國喬、1326 台化收紅有所表現；2321 東訊、3443 創意、5314 世紀、6542 康友、2303 聯電、5264 鎧勝 KY、4147 中裕等則弱勢收黑。

台股在 9400 點之後呈現反彈行情，大盤短線上在 9600 點與 10000 點將進行測試震盪。接下來上市櫃公司陸續公司第 3 季財報，可留意電子產業展望以及股價落底時機。

台北股市的加權指數，最大的「權王」，2330 台積電，如果台積電上漲，大盤自然會上漲，反之，台積電繼續下跌，大盤也會有較大下跌風險。就像第三季，老早跟你說：「台積電產能利用率會下降。」後來台積電大跌了 50 元，最低點還來到 217 元，大盤也崩跌了千點。一直到上周二台積電來到 221 元，我跟各位說七個字：「第四季產能滿載。」所以 9400 點，雖不中亦不遠矣。現在大盤在 9600-10000 點之間，小股票軋空會軋的更兇，因為大部份人心態，會在萬點會有壓力，所以會去放空，加上接下來又要展望第一季的，空單有沒有可能一次被軋到翻？你可以好好思考看看。

即然這樣，我也告訴各位如何「賺反彈三法寶」：1. 資減券增法人買 2. 領先大盤落底 3. 老朋友都知道。在股市操作當中，你要把複雜的事情簡單化，你才會賺得到錢，哪一次沒有事前預告，告訴你應該要怎麼賺。老師也幫你找好了，在 11 月份一開始，就送你「金庸群芳傳」資料，讓你自己拿回去看。在大盤經歷一波又一波的大漲大跌，你更應該要有一盞適時的明燈，好好把握吧。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。



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