【華冠投顧】期中選舉前、台股偏整理

# 一分鐘盤勢概況：

儘管美股拉回影響台股表現，不過美國期中選舉在即，對中貿易戰火也稍稍止息。而台股今天雖然開低，但量縮的同時，底部又見帶量買盤湧入，加上新台幣匯率上揚，原物料指標股出現買盤，因此後續台股表現不應過度悲觀。目前月線下彎、指數出現吊人線，而周四月線扣抵進入低檔區後，台股多方表現的機會率相對會增加，若期中選舉眾議院由民主黨拿下的話，後續川普言行將可望收歛。

今天指數遇線反壓，不過跌深反彈的態勢，仍持續在類股當中輪動。特別是太陽能族群，今天出現集體性買盤，代表類股呈現的是漲多修正，而由太陽能類股來墊檔。此外，遊戲類股今天也有表現，唯量能沒有放大，僅就線型斜率出現拉抬。最後，漲價題材今僅矽晶圓出現拉尾盤，而觀察至今，漲價題材強勢的類股除矽晶圓之外，其它就是 PCB 和 MOSFET 類股。

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