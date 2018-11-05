【華冠投顧】武傑電台:台股震盪幅度百餘點!最終小跌16點作收!

武傑關注個股: 3406 玉晶光、9958 世紀鋼、2492 華新科、3324 雙鴻、2327 國巨。

台股盤勢分析:

看法不變

貿易戰雜音再起，台股早盤下跌 - 49 點開出，聯電重挫影響市場信心下，加權指數一度下跌 - 120 點；尾盤低檔買氣再度轉強，終場僅小跌 - 16 點作收，收在 9889 點，成交量 1030 億。

今天在美國白宮首席經濟顧問庫德洛的否認下，亞股今天再度黑鴉鴉一片。不過，對於今天指數的表現；我們還是沒有改變先前的看法。本周雖然有『美國期中大選』和『美國公債發行』的二大不確定因素；但是以目前台股有『基』之彈的『基本面』行情，預料指數可望『重返萬點』!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3563 牧德、5483 中美晶、6244 茂迪、6488 環球晶、3105 穩懋、4968 立積、1605 華新、2371 大同… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3443 創意、2303 聯電、4147 中裕、5264 鎧勝 KY、6452 康友 KY… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。



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