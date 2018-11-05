吃錯方法，止痛藥、保健品都傷肝！正確保肝必遵1原則

文／早安健康編輯部

醫師在開藥時，會特別注意肝與腎的機能，這是因為藥物進入人體，發揮作用的同時，需要肝、腎協助代謝，如果沒有按醫囑服藥，或是自行亂服用藥物，超出身體代謝的能力，就有可能傷肝。

最著名的傷肝藥就是它

美國克里夫蘭診所營養諮詢部主任克里斯汀 ‧ 柯柯爾派翠克指出，近來過量使用乙醯胺酚（acetaminophen）的案例層出不窮，根據美國食品藥物管理局的統計，它是造成急性肝臟衰竭的主因，美國一年有 78 萬人因此藥過量掛急診，其中 33 萬人住院。在台灣，乙醯胺酚不僅是醫療院所最常開立的非類固醇止痛藥，也是藥局貨架上佔比超過九成五的止痛藥，由於民眾可以自行購買，若是沒有按照外盒或仿單指示服用，容易過量。

簡單地說，有問題的不是乙醯胺酚這款藥本身，而是使用者的行為。如果你必須經常性服用或是一次大量服用止痛藥，代表你的情況已經不是自行處理就能解決，就醫進行診斷才是最適當的做法。

其他藥物也有傷肝的可能，例如治療血脂異常的史他汀類、抗真菌劑、抗雌激素、皮質類固醇等。藥物造成脂肪肝的直接因果關係，其實目前還不明確，也有可能是像抗精神病類藥物是因體重上升的副作用，間接造成脂肪肝。總之，遵照醫師指示服用藥物，不自行亂用藥物，保持肝臟機能正常是基本原則。

過量營養補充品也傷肝

大家會認為像維生素、礦物質等營養補充品是為了保持身體健康， 怎麼會傷肝？事實上，進入身體的各種養分、化學物質、水分、廢物，都會經過肝臟分解與合成，再將處理完畢的物質送出，因此任何東西過量都會加重肝臟負擔。

而像我們一般認為安全的維生素Ａ，過量攝取就會產生肝毒性；鐵質如果攝取過多，會促使肝臟產生疤痕組織， 同時增加血色素沉著症的發病風險。

來源：《早安健康》 2018 年 11 月

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