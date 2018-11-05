這杯傷肝不亞於酒精！預防脂肪肝必吃8種護肝飲食

文／早安健康編輯部

哪些不當的飲食習慣，是造成脂肪肝的主要因素？當肝臟因為體內產生能量的三酸甘油酯過多，將他們轉化為脂肪時，就會同步儲存在肝臟裡，形成程度不一的脂肪肝。美國克里夫蘭診所營養諮詢部主任克里斯汀 ‧ 柯爾派翠克，指出三大類飲食造成最大影響：含糖食物、汽水或飲酒、高脂食物。

「千杯不醉的蜜汁」對肝臟造成負擔

以下兩項研究歸納出一個事實：非酒精性脂肪肝患者通常吃進較多果糖。2014 年荷蘭研究發現，有吃零食習慣，特別是偏好高糖、高油食物的人，罹患脂肪肝的機率比不吃這類食物的人高。2015 年美國研究則說明，天天飲用汽水、果汁和非氣泡式水果飲品，會增加脂肪肝風險。

在這些食物或飲品中，都會添加果糖做為甜味劑，肝臟的粒線體因此會受到更大負擔，同時這些果糖不會轉化為葡萄糖，而是以三酸甘油酯型態儲存，並成為脂肪肝。因此加州大學舊金山分校醫學院教授羅伯 ‧ 魯斯提，就把果糖形容為「千杯不醉的蜜汁」：你可以一直喝不會醉，但過量的果糖對肝臟的負擔，不亞於酒精。

八大類飲食有益肝臟健康

我們常常聽到「均衡飲食」，除了是脂肪、蛋白質與碳水化合物三大類營養素保持均衡，更代表身體需要許多「微量營養素」，他們並不負責補充身體所需能量，但是卻能幫助身體正常運作，或是排除毒物、預防疾病。以下列出與肝臟功能有關的眾多營養素：植化素、膳食纖維、辛香料、omega3 脂肪酸、大豆蛋白、綠茶、維生素Ｅ、膽鹼

植化素

植物中含有多種化學物質，為了保護植物免受紫外線、有害物質或害蟲的侵襲，這些物質統稱為「植化素」。

植化素雖然不一定是人體生理運作必需，但卻可能對健康有多助益。日本資深營養師足立香代子指出，植化素大多具有絕佳抗氧化能力，具預防老化、促進代謝、增強免疫力等效果。美國克里夫蘭診所營養諮詢部主任克里斯汀 ‧ 柯爾派翠克指出，吲哚類、茄紅素、木酚素、白藜蘆醇等對增進肝臟健康效果特別顯著，還能預防癌症與心臟病。

值得一提的是花青素，不僅可預防肝臟脂肪堆積與發炎，還能協助脂肪抗氧化。黑莓、接骨木莓、覆盆子、黑葡萄和茄子的表皮都有花青素。

另外，研究發現槲皮素能改善高脂飲食所造成的肝臟損傷，特別是造成脂肪堆積的部份；槲皮素還具有抑制Ｃ型肝炎感染的效果。柑橘類、蘋果、洋蔥、巴西里、橄欖油、葡萄與深色莓果都含有豐富的槲皮素。

膳食纖維

膳食纖維分為水溶性與非水溶性兩種，柯爾派翠克指出兩者不僅直接影響腸道運作，對肝臟健康都有幫助。水溶性膳食纖維有助降低體內膽固醇含量與整體心臟病風險，2007 年一項研究發現，水溶性膳食纖維讓肝指數、ＢＭＩ、腰圍、胰島素阻抗與膽固醇都有所下降。

研究也發現攝取充足的膳食纖維能降低二型糖尿病風險，較易控制三酸甘油酯的含量，容易控制體重，這些都有助於肝臟健康。常見的水溶性膳食纖維食材有白蘿蔔、牛蒡、蕈菇類、昆布、蘋果、草莓與蒟蒻，非水溶性膳食纖維有蔬菜、全穀類、豆類、海藻類、可可等。

來源：《早安健康》 2018 年 11 月

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