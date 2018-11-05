舊電器的這成分增7倍傷肝風險！護肝防毒小心家中8大地雷

文／早安健康編輯部

環境汙染居然跟脂肪肝有密切關係？美國路易斯維爾大學在 2010 年發佈的一項研究指出，環境中的多氯聯苯進入人體，造成肝臟損傷的機率提高為七倍，而重金屬汞與鉛導致肝臟疾病的機率則為三倍。

這項研究是擷取了美國衛生統計中心 2003 至 2004 年的資料加以分析，主要是研究血液中ＡＬＴ指數與幾種重金屬含量間的關係。研究雖然沒有找出彼此之間的因果關係，但確實發現上述這三種汙染源跟肝臟發炎的相關程度。因此，美國綜合醫學研究所也認為，這三種工業常見化學物質也可能與某些形成原因不明的非酒精性脂肪肝有密切關連。

第三種脂肪肝

基於這樣的發現，近年來國外醫界開始將環境汙染可能造成的脂肪肝，稱為「毒物性脂肪肝」，有別於傳統的酒精性脂肪肝與非酒精性脂肪肝。醫界發現，毒物性脂肪肝的個案數比傳統兩種脂肪肝要少，但病理狀況仍然相似；毒物性脂肪肝患者既不肥胖，也沒有大量飲酒，但是他們暴露在大量化學物質的時間，要比其他人要多，這不僅是工廠作業造成的職場環境汙染，也包括工廠周邊環境，以及日常生活一般的食物、飲水與家居生活。

多氯聯苯陰影再次籠罩

對人體危害

多氯聯苯進入人體，造成肝臟損傷的機率提高為七倍。皮膚出現黑瘡病變、內分泌與免疫系統失調、神經系統受損，懷孕婦女生出黑嬰兒、早產兒。多氯聯苯無法排出體外。

生活中遠離多氯聯苯

老舊電器

在一般家電中多氯聯苯可能用來做為絕緣體，因此家中若有老舊電器，應避免碰觸，其他環境中的老舊機械亦然。

食物

2018 年初食品藥物管理署公佈，來自大陸地區的兩批大閘蟹，驗出含有超量戴奧辛，總計 7237 公斤，已經退運或銷毀。2017 年台灣也發生戴奧辛雞蛋問題。營養師白小良也說，人工養殖鮭魚也可能含有戴奧辛，這些都是因為環境中存有戴奧辛，水產生物吸收進身體又無法排除的結果。

汞中毒，多半是吃進人體

對人體危害

重金屬汞進入人體，造成肝臟損傷的機率提高為三倍。對神經系統、腎臟造成損傷，影響視覺、聽覺、肌肉協調動作，影響胎兒神經系統與發育、增加 LDL 膽固醇、讓肝臟血管變得狹窄、慢性疲勞。吸入汞可能產生呼吸道症狀，例如虛弱無力、胸悶、咳嗽、呼吸困難、支氣管炎、肺炎、口腔炎。

生活中遠離汞

深海大型魚類

盡量避免吃深海大型魚類，減少汞進入人體的機會。吃魚應選擇中、小型魚種，選擇方法有兩種：一隻手掌大小的魚，或是一般餐盤可以盛裝、不必去頭去尾的魚。

日光燈管破損

避免使用吸塵器清掃， 以免空氣擾動吸入汞。

補牙銀粉

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，補牙銀粉雖然含汞，但不一定會洩漏出來，貿然動手取出，過程中反而可能會吸入，造成急性症狀。最好的辦法是先進行血液與尿液檢查，如果汞含量正常，就與它和平共處，濃度異常再取出較為妥當。

鉛中毒，愈鮮豔愈可怕

對人體危害

鉛中毒造成直接傷害，症狀多出現在呼吸系統與消化系統，例如腹痛、噁心、厭食、便祕、味覺異常，還有影響智力、降低免疫力、神經病變、貧血、腎臟纖維化、糖尿病、不孕症或流產。此外，鉛中毒也具有累積性，並集中對肝臟有較多危害，損傷的機率提高為三倍，包括讓肝細胞擴大增生，容易形成腫瘤細胞，或導致發炎、氧化壓力及增加 LDL 膽固醇，並使得肝臟細胞容易凋亡，由脂肪取而代之。

生活中遠離汞

含鉛水龍頭

近年新型水龍頭產品已有規定不可含鉛，可以參照產品標示購置更換舊水龍頭。若是擔心水龍頭乃至水管仍有含鉛，取用飲用水時先將水龍頭打開， 排出沉澱一晚的水再取用。也可購買濾水器使用。

油漆或塗料

家中裝潢應使用「綠建材」認證塗料。室外公共設施如公園或健身器材，其塗料可能含鉛，日曬雨淋鉛外洩可能性更高，使用後應即刻洗手，更忌雙手放進嘴裡。

日常用品

碗盤等容器、玩具或器具等等，儘量以沒有花紋的白色款式最佳，或避免做為食器，並避免讓孩童接觸並吃進口中。

來源：《早安健康》 2018 年 11 月

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