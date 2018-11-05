〈房產〉房市前3季移轉逾20萬棟 賴正鎰：交易走堅全年將跨越28萬

全台今年前 3 季不動產移轉交易棟數 20.58 萬棟，年增幅 4.5%，六都房市在選前地價稅降低、危老條例加速市區更新、油價凍漲及公共建設等各項利多加碼下，鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (5) 日預估，今年房市移轉可望突破 28 萬棟。

賴正鎰認為，11 月底縣市長選舉倒數計時，今年選舉氛圍冷靜，未影響房市表現、反而是利多指標突顯房產確定早在去年底落底，今年出現 U 型回升。

賴正鎰所指的的利多指標，其中包括，在近年連漲地價稅後，六都今年同步宣佈凍漲並調降稅率，其中台中市調降幅度 6.36％、是六都最多、其次台北市降幅約 6%，相信房屋所有人拿到稅單時很有感，持有稅負擔變小，如油價凍漲般，讓車主也鬆口氣；其次依據內政部統計資料，全台 1-9 月住宅類建物核發建照宅數 8.85 萬戶、較去年同期 6.42 萬戶大增 38%。

賴正鎰指出，美中貿易戰火因川普與中國大陸主席習近平開始熱線，並透露與中國大陸談判會有「很棒的協議」，一解過去 4 個多月來，對全球出口貿易與股匯市的陰霾，歐美亞股市回測，台股恢復買氣，隨時可回萬點，他對台灣經濟表現還是很有信心。

他強調，台灣只要確保供電無虞、改善產業環境就不必煩惱波動，只要中美貿易戰能有好消息，出口貿易就不用擔心。而且物聯網和人工智慧（AI）應用等新興科技導入，電子零組件及終端產品出貨，也會支撐明年台灣製造業的產銷表現。