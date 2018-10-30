肥咖條款發酵 鄉林玉川兩週連續賣四戶 今年營收成長可期

受惠肥咖條款，鄉林建設 (5531) 今(30)日表示，新北投新成屋「鄉林玉川」近兩週連續賣出四戶，總價都是上億元，連北、中兩個預售案，新莊副都心的「鄉林淳真」與台中北屯案，尚未正式開案，蓄客階段未演先轟動，日前才在官方臉書粉絲團 PO 出預告訊息，鄉林淳真 31 至 47 坪商品已被搶訂完畢，而台中北屯案也有近 200 組預約。而鄉林今年前三季累計營收達 57.35 億元，較去年同期成長 223%，由於今年底還有鄉林山海滙與鄉林玉川等新成屋將貢獻營收，今年營收成長可期。鄉林集團董事長賴正鎰指出，近期熱銷應與肥咖條款最有關係，其次是品牌與產品規畫設計及坪數符合市場趨勢與需求。不光台灣地產夯，連鄉林在大陸南京的酒店級公寓與商辦，因地處蛋黃區，加上有涵碧樓酒店品牌與生活機能加持，第二波售樓情況也熱賣。



鄉林表示，很久沒有在新北市推新案，此次回到新莊副都心推出「鄉林淳真」，總戶數 145 戶，31 至 66 坪，鄰近桃園機場捷運線副都心站。日前鄉林官方臉書 PO 出訊息三週，吸引近 500 組客人預約，而接待中心蓋好一週就湧入 200 多人到場選看下訂，其中 31 至 47 坪商品已被搶訂完畢。至於鄉林在台中北屯案「輕豪宅」，總戶數 189 戶，接受預約超過 200 人。



鄉林指出，鄉林第四季推兩個新案產品都在交通便捷市區，屬 20 到 50 坪的中小坪數，在預售階段均可望快速去化完銷。而肥咖條款影響，回台資金前進房地產，新北投鄉林玉川有幾組客人都是一看就帶走兩戶，總價上億元情況，目前鄉林玉川也僅剩 6 戶。新完工的山海滙每週超過 20 組賞屋客人。



賴正鎰指出，不僅台灣房地產景氣好，在大陸主要城市的三環內蛋黃區，新屋供給率偏少，政府又限價限購，需求大於供給，只能統一搖號，所以每有新案都超過萬人登記搖號，中籤率僅有 16%。鄉林除了青島與南京涵碧樓酒店的營收外，南京商辦、酒店級公寓，以及青島涵碧莊園別墅也持續快速去化，所剩不多。目前正在青島與南京等地覓地，加重地產開發。