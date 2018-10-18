〈房產〉新北捷運環狀線第一階段將通車 鄉林、麗寶加碼新莊推案

桃捷通車一年半，根據內政部實價登錄資料顯示，新莊區房市回溫迅速，尤其新莊副都心 A4 站周邊 3 年內新成屋的平均房價，已連三年上漲，迎接年底捷運環狀線第一階段大坪林到新北產業園區站即將完工通車，各建商強力加碼插旗。

新莊副都心位於新北產業園區站西側，區內目前主要上市建商包括潤泰新 (9945-TW)、冠德 (2520-TW)、遠雄 (5522-TW) 均已大力投入，現有成屋案包括「潤泰峰盛」、「冠德天御」、「遠雄國匯」、「遠雄國都」等。

而看好新北市新莊副都心未來的發展潛力，麗寶建設近期擬推出中央路上的「麗寶好萊塢」，同時，鄉林建設 (5531-TW) 繼「鄉林靜安」、「鄉林淳風」、「鄉林淳青」三年前的快速完銷之後，今年再度回到新莊副都心推案，10 月下旬即將公開推出在新莊的第 4 個建案「鄉林淳真」。

其中，「鄉林淳真」是鄉林建設在新莊繼「鄉林靜安」之後第 2 件都更案，近期即將公開。

建商指出，即將通車的台北捷運環狀線第一階段路線，是從新莊新北產業園區站到新店大坪林站，今年 12 月完工後，將可串聯新店、中和、板橋、新莊一帶，省去以往台北市區轉乘之不便，大大提升了交通便利性。

同時，根據新北市地政局資料顯示，新北市 1-9 月份不動產買賣移轉棟數 4.24 萬棟，較去年同期 3.88 萬棟成長 9.3%，交易熱區除了淡水之外，其餘板橋、中和、新莊和新店，都是環狀線第一階段沿線區域。