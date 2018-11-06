〈房產〉元利信義聯勤再揭2筆新成交 最高每坪232.6萬元 未超越最高價

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年11月6號17點47分

根據內政部實價最新資料顯示，北市指標新建案「One Park Taipei 元利信義聯勤」再有新的揭露資料，9 樓成交每坪 232.6 萬元與 226.6 萬元，成交總價分別為 3.45 億元與 3 億元，累計目前已經揭露 7 筆成交紀錄，最高價仍是 28 樓的每坪 283.4 萬元。

最新揭露該豪宅是 9 樓的兩戶交易，成交日期是在 2018 年的 8 月，成交單價在每坪 226.6 萬元與 232.6 萬元，加上先前已經揭露的 5 筆資料，高樓層包括 24、28 樓的戶別，成交單價在每坪 272.6 萬元以上，最高每坪 283.4 萬元，低樓層的 8、9 樓則成交每坪 225.6-232.6 萬元，後續應還有成交紀錄將陸續揭露。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，聯勤信義土地每次標售或轉手，常常都成為報紙的頭條新聞，該頂級豪宅經歷 12 年的時間終於落成，而揭露的實價價格也創下近年新高，豪宅市場已從谷底復甦回溫，新的頂級豪宅仍吸引置產或換屋豪宅客的目光，預料未來的幾年該案的成交價格，仍會是市場的話題。

「One Park Taipei 元利信義聯勤」是大安森林公園第一排的指標豪宅，由英國建築師巨擘、普立茲建築獎得主 Richard Rogers 親自操刀設計，空間規劃設計則邀請到英國皇室、美國總統御用設計師 Kelly Hoppen 爵士聯手量身訂製，開發商訴求結合科技綠建築及地標美學，以 35 層及 31 層樓的高度，在台灣打造出一座足以媲美倫敦海德公園「One Hyde Park」、紐約中央公園「One 57」的全球公園住宅代表作。