〈觀察〉房市供給增 賣方將更積極祭「讓利」打破觀望

房屋開發及代銷業者甲山林機構自 11 月起祭出房價讓利、貸款優惠及裝修補貼等措施，企圖達成在今年最後兩個月衝出 100 億元的銷售業績，看在資深房仲業者眼中，這樣的讓利求去化活動，未來勢將不斷以各種型態、包裝出現；主要在全台房市成交量能跌勢已止，但供給量不斷湧出造成。

最新統計資料顯示，今年前 10 月全台六大都會房屋買賣移轉棟數為 17.57 萬棟，年增 6%，依推估，全年台灣房市移轉棟數落點將在 27.5-28 萬棟，約成長 4%，成長幅度低於去年 8.43%。顯示短期房市仍處在脫離恐慌情緒有餘，上攻力道不足的階段，但最具殺傷力的，是房市新成屋供給量不斷攀升，市場卻不斷形成觀望氣氛；而新建案銷售業者則藉不斷祭出優惠、促銷企圖，打破此觀望氣氛。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，全台房市已走過過去 3 年的急跌格局，估 2019 年走勢仍將以「成交量緩升、成交價緩跌」為主，但供給量持續攀升，則對市場最具殺傷力，明年房市交易仍看不到反彈、回升的機會。

市場買賣移轉數是重要價量指標之一，越高代表市場愈活絡，也就是「量先價行」的意義；今年有年底選舉、升息等干擾房市交易因素，原在業者的預料之中，但下半年美中貿易戰爆發，推升市場對總體經濟衰退的憂慮，進一步引發對消費市場的觀望氣氛甚至緊縮；但相反的，今、明年全台房市供給量節節攀升，恐形成市場賣壓更大，造成買方觀望。