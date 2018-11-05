〈每日外資外匯觀點〉美期中選舉前美元弱反彈 提防美國兩院分裂

上周五 (2 日) 公布的美國非農就業數據雖強勁，但由於市場預期不致影響到美國聯準會升息步伐，美元反彈有氣無力，已有走弱跡象，市場更關注周二的美國期中選舉及本週五 (9 日) 的聯準會 (Fed) 利率決議及政策聲明。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券指出，年底前股市場震盪加劇、聯準會升息及貿易戰等多空訊息將持續影響市場，而美國的期中選舉可能對美元產生更大的影響，但投資人不用期待期中選舉後風險偏好回升會推高美元和國債殖利率。

道明證券並認為，美元漲多後，相對於經濟數據表現，目前估值是上次美國大選以來新高，未來走軟的可能性大增。

美國國會分裂可能性高

民調顯示，期中選舉的結果可能將使國會分裂，民主黨控制眾議院，而共和黨贏得參議院。凱投宏觀資深大宗商品經濟學家 Ross Strachan 表示，果若如此，不同政黨控制參眾兩院，將讓政策達成協議的難度增高，政府祭出新經濟刺激的可能性降低，對美元的漲勢將形成阻力。

高盛 (Goldman Sachs) 首席美國政治經濟學家 Alec Phillips 也認為，國會如果出現分裂，將削弱財政刺激和經濟成長，同時貿易政策也難以預期轉為友善，將使美債殖利率和美元增加走弱的風險。

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 全球外匯策略聯席主管 Alan Ruskin 也同樣預期美元將小幅下跌，而且國會分裂可能給特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 針對俄羅斯干預 2016 年總統選舉的調查帶來更大的政治不確定性

但若共和黨大獲全勝，Phillips 和 Ruskin 都預期，美元的漲勢將擴大；但若民主黨同時控制參眾兩院，對美元走勢則不利，至少在一開始會有負面影響。

關注聯準會利率決策

凱投宏觀美國經濟學家 Andrew Hunter 表示，美股歷經十月大震盪後，本次聯準會利率決策聲明，將關注近期股市下跌是否令聯準會官員感到擔憂。儘管目前聯準會並未暗示會因股市下跌而改變升息路徑，但已有不少交易員降低對 2019 年升息的預期。