〈每日外資外匯觀點〉歐元若破1.142292將重啟跌勢、ING看衰英鎊本周跌破1.3

本周金融市場關注歐洲央行決議及義大利預算案周二能否過關；美國方面則將公布第三季 GDP 重要經濟數據，外匯市場多空紛陳，美元指數在上周挑戰 96 關卡失利後，周一小跌震盪整理。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 指出，市場預期義大利預算案將遭到否決，可能不利歐元多頭走勢，建議中期可逢高做空歐元。

法國興業銀行策略師 Ciaran O'Hagan 在報告中寫道，歐盟否決義大利 2019 年預算，是近期最讓人擔心的政治風險。

高盛：歐元若跌破 1.142292 將啟跌勢

高盛預期，歐元兌美元近期將維持中性走勢，但須注意的是，歐元八月中旬反彈後，進入回檔修正已有時日，須提防下檔支撐 1.1422，若跌破，恐將重啟短線跌勢。

安聯 (Allian) 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 日前表示，歐洲央行可能會比想像中更快升息，即使提前到明年中期升息也不足為奇，而且 9 月歐元區通膨為 2.1%，高於 8 月的 2%，已經超過了央行目標。

歐元兌美元日 K 線圖 (來源：新浪財經)

丹斯克銀行指出，英國脫歐可能要到明年元月才會有更多進展，在脫歐議題仍然主導英鎊走勢下，預期英鎊仍將維持震盪走勢，給予歐元兌英鎊 3 個月目標價為 0.84。

ING：英鎊本周將跌破 1.3

荷蘭國際集團 (ING) 認為，英鎊政治風險的心理水平線位於 1.30，在脫歐政治風險及英國與歐盟協商僵局下，英鎊可能本周就會跌破 1.30。

德國商業銀行從技術面來看，短線英鎊兌美元前景仍為中性，目標價上看 1.3298；下檔支撐則位於 1.3001 和 10 月低點 1.2924。