非農亮眼未使美元滿血 人民幣中間價大幅上調395點

新浪財經訊 11 月 5 日，非農亮眼未使美元滿血，人民幣中間價報 6.8976，上調 395 點，至 10 月 8 日以來最高，上調幅度創 8 月 28 日以來最大。上一交易日中間價報 6.9371，在岸人民幣上一交易日收報 6.8897 。

非農數據亮眼未使美元滿血

儘管週五非農數據表現亮眼，美元快速反彈，但是因此前 ADP 數據較好令市場消化了非農部分影響，非美貨幣跌幅受限，因此後期走勢仍需要關註消息的進一步發酵。

經濟日報評論：對人民幣匯率波動應有平常心

最近一輪人民幣匯率波動主要由外部環境和市場情緒變化引起。匯率是兩種貨幣的比價，此消彼長。在美元升值的情況下，人民幣對美元出現一定幅度的貶值再正常不過。當前，我國匯率形成機制市場化程度較高，雙向波動是市場的常態，人民幣匯率也不可能只漲不跌，近期人民幣匯率下行也是市場機制發揮作用的結果。

尤其是在全球貨幣震蕩的行情之下，人民幣不可能置身事外。近期人民幣匯率的波動受到美元加息、美元指數 (96.4643 , 0.0223 , 0.02%) 走強、國際金融市場擾動及貿易摩擦等因素的共同影響。在此情況之下，市場情緒波動較大，在市場力量的推動下，人民幣匯率有所貶值。但與 2015 年下半年那一輪波動相比，近期的波動更多是市場情緒化的表現，不必過度反應。

外來的擾動雖不少，但都屬於短期衝擊。中長期內，人民幣匯率走勢取決於經濟基本面。在我國經濟整體運行良好、外匯供求平衡的情況下，當前及未來一段時間，人民幣匯率完全有條件、有能力保持在合理均衡水平上基本穩定，對此我們應有信心。

人民幣仍然強勢

在市場力量的推動下，近期人民幣兌美元匯率有所下滑，但在全球範圍來看，人民幣仍是強勢貨幣。

“7 只是一個普通點位，人民幣對美元無論是 6.99 還是 7.01 都不重要。” 建信金融資產投資有限公司研究主管韓會師認為，但過度的輿論炒作需要警惕。

近期人民幣匯率走勢主要受到一些短期因素影響。國際金融市場上，美元加息、美元指數走強，客觀上推動人民幣匯率被動貶值。二季度以來，美國經濟持續走強，推動美元指數企穩回升，4 月中下旬起，美元指數加速上漲，連續突破多個重要關口，人民幣被動貶值，也引發了市場擔憂情緒的上升。