〈每日外資外匯觀點〉美元指數突破96還不算貴、日圓年底見115

美國總統川普計劃推出新的減稅方案，激勵美元多頭走勢；英鎊則因英國首相遭逼宮而跌破 1.3，歐元也因市場對義大利預算案的擔憂而下跌，使得美元指數周一再度突破 96。

美元還不算貴 仍有望續漲

美元再度來到八月下旬以來的高檔區間，但匯豐銀行分析師認為，以該行的標準來看，目前美元並不算貴，仍然有望進一步上漲。

摩根士丹利則對目前的美元抱持中性觀點，並提醒投資人注意，美國信貸市場將面臨潛在的負面流出，美元可能展開一波嚴重下跌的走勢。

新加坡銀行外匯策略師 Sim Moh Siong 表示，美國 GDP 修正值周五將出爐，將可進一步確定美元未來多空走向。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林 ：日圓年底見 115

美銀美林發布研究報告指出，美國中期選舉若共和黨勝利，將有助美元兌日圓上漲；而且從歷史經驗來看，在選後一個月，美元兌日圓通常會走高。倘若選舉結果國會出現兩黨分治，預期年底美元兌日圓將來到 115。

加拿大豐業銀行認為，美國和日本 2 年期公債殖利率利差已擴大至 300 個基點，為 2007 年以來新高，此外，風險逆轉指標也顯示，保護日圓兌美元和歐元走強的風險溢價已明顯下降。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

富國銀行建議投資人關注周四歐洲央行發布聲明的措辭和立場；丹斯克銀行預期歐洲央行可能不會釋出新的政策信號，義大利預算案問題仍將影響歐元走勢。

高盛對歐元兌美元抱持中性觀點，從技術面來看，若歐元進一步 1.1422，意味著短期還有一波跌勢。