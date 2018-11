龍頭篇》繪圖晶片巨擘，領航人工智慧願景 台灣囝仔黃仁勳，帶領NVIDIA攻上第2強

台南出生的黃仁勳,25 年前在美國創辦的 NVIDIA,近年來屢創高峰,股價成長超過 700%、營收數字成長 94%。而黃仁勳在本刊英文版的全球執行長 100 強的排行也節節高升,從三年前的第 29 強,到今年已衝上第 2 強。

文■ 張彥文

我是一個守護者,探索無垠的宇宙,保護這個星球的安全,這個所有生物稱為『家』的地方。」

台灣時間雙十國慶的傍晚, 在德國慕尼黑,NVIDIA(輝達)執行長黃仁勳(JensenHuang), 正準備上台發表 2018 第三場的全球 GPU 技術大會(GPU TechnologyConference,簡稱 GTC)。

在他上台之前,一段搭配人工語音旁白的影片,以感性的訴求,揭開了大會的序幕。在這段影片中,醫療行為、工業製造、車輛駕駛和音樂創作,都可以由機器取代人類。最後告訴大家,這就是人工智慧,藉由 NVIDIA 創造的深度學習和卓越心智,可以達成的遠大目標。

在音樂和掌聲中出場的 Jensen Huang,仍穿著他的招牌黑色皮衣,從容地步上舞台。

在這場演講中,黃仁勳展示了 NVIDIA 在無人車領域的研發成果。由 NVIDIA 團隊打造的無人車,已能在交通繁忙的矽谷高速公路上行駛八十公里,而且中途不需任何真人駕駛介入操控。

黃仁勳也談到醫療的應用,尤其是在許多生物影像的判讀上,人工智慧可以讓醫師的工作變得更省力卻更精準;最後,他強調虛擬實境(VR)已跳脫遊戲的範疇,營建業可用來創造建築實景,車廠也可以拿來設計超跑。

他一個人撐滿兩小時的演講,會後還獨自面對來自媒體、產業分析師和各公司代表的提問。

從 2009 年開始舉辦的 GTC 全球巡迴,迄今已成為觀察 NVIDIA 發展情況的最重要機會,而黃仁勳正是其中最大的亮點。在成為全球人工智慧的代表廠商後,黃仁勳的動態,更是備受關注。

黃仁勳生於台灣台南,九歲赴美,三十歲創立 NVIDIA,今年 55 歲,操著流利英語,每次回台灣面對媒體時,三不五時夾雜幾句國、台語,強調自己是「台灣囝仔」。

這位台灣囝仔,近年可是大紅大紫,能見度不斷提升。在本期《哈佛商業評論》的「全球執行長 100 強」排行中,今年他更是高居世界第二,僅次於西班牙 ZARA 母公司 Inditex 公司執行長帕布羅.伊斯拉(PabloIsla)。

自本刊全球執行長 100 強調查六年以來,黃仁勳三年前首度進榜,之後每年躍升,2015 年是第 29 名,2016 年就衝到第六名,去年第三名,今年則再上層樓,排第二。(見第 76 頁)其實今年 5 月,黃仁勳已被美國財經雜誌《巴隆》(BARRON'S )選為全球三十位最佳執行長,與亞馬遜(Amazon) 執行長貝佐斯(Jeff Bezos)、臉書(Facebook) 創辦人祖克伯(Mark Zuckerberg)、波克夏(Berkshire Hathaway) 創辦人巴菲特(Warren Buffett)等人共列「具有遠見的創辦人」。他也是《財星》(Fortune )雜誌評選的「2017 年度企業家」(Business Person of the Year)。

成長動力:符合人工智慧需求的 GPU 運算能力

非資通訊領域的台灣人,或許對 NVIDIA 不甚了解。不過,近年來電競紅火,即使外行人也慢慢了解,如果電腦上貼了一個 NVIDIA 的貼紙,就表示這台電腦「比較厲害」、跑得動。

NVIDIA 的主要產品是 GPU(graphics processing unit,圖像處理器),俗稱繪圖晶片,主要負責在電腦、遊戲機和行動裝置上執行圖形運算。由於電競

玩家要求更即時、更清晰和更流暢的影像表現,都是傳統 CPU 做不到的,帶動 NVIDIA 第一階段的爆發。

但如果只是圖形運算,還無法成就 NVIDIA 今日的「霸業」。所以能大幅成長,主要是因為 GPU 的數千個核心,能有效處理大量的平行運算,也就是高速複雜的運算。而這樣的運算能力,能搭配人工智慧或機器學習,處理龐大數據,這才是 NVIDIA 近幾年最大的成長動力。

國際研究暨顧問機構顧能(Gartner) 資深研究總監,有 37 年半導體和電子產業研究相關經驗的艾倫.普萊耶斯特利(Alan Priestley) 表示,NVIDIA 之所以能屢創新高,正是由於電競和強調高速運算的資訊需求(例如 AI)在近年大幅成長。GPU 正是其中的核心。

另外,虛擬貨幣的挖礦市場,在今年初產生了大量的處理器需求,也推升 NVIDIA 的表現。究竟 NVIDIA 成長有多快?從今年 10 月 1 日創下股價歷史新高 292 美元往回看,在 2012 年中時,股價還在 13 美元徘徊,在 2016 年前,從未超過四十美元。然而近兩年,成長竟超過 700%。

再看營收數字,2015 年是五十億美元,2017 年是 97 億美元,成長率高達 94%,也難怪華爾街分析師紛紛給予「買進」的評價。

一個有遠見的領導人

1993 年創辦 NVIDIA 的黃仁勳,是個具有遠見的企業家,早就依據科技的發展脈胳,為公司確立了發展方向。

NVIDIA 全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示,黃仁勳確實是一個很有願景的領導人。早在 2006 年,就推出了 CUDA(Compute Unified Device Architecture,統一計算架構)。利用這個架構,讓 GPU 跨越了「圖像處理」,成為可以處理大量平行運算資料的強大核心,「他傳遞出的願景很明確,而且很早以前就發展出來。」

邱麗孟進一步指出,人工智慧的概念已發展了數十年,但是這兩、三年才因為深度學習的進展而大爆發。

深度學習是模仿人類層層思考,類神經網絡的模式,如果要發展這種層層思考的矩陣模式,一定要靠 GPU,「我們在 2012 年就開始投入(人工智慧),顯示出他過人的願景,」邱麗孟加強語氣說道。

在《富比士》(Forbes )對黃仁勳的報導中,引述分析師的評論,黃仁勳是一位非常講究效率的領導人,他有很明確的願景,而且清楚了解 NVIDIA 的平行運算處理能力,可以解決未來五到十年內最困難的計算挑戰。

《財星》雜誌也引述 Adobe 執行長向塔努.納拉揚(Shantanu Narayen)對黃仁勳的觀察,認為他是少數結合遠見與堅毅的執行力,又能切實執行的企業領袖;NVIDIA 現在專注於人工智慧的發展,他的領導力將為公司帶來無盡的機會。

不過,如今看來喊水會凍結的 NVIDIA,也並不是一開始就這麼順遂。

1995 年,公司成立第二年,NVIDIA 就遇上了大麻煩。當時推出的第一代顯示晶片,因為與微軟的視窗作業系統不相容,無法打進市場,只好裁掉近七成的人力。

黃仁勳歷經了一段慘淡歲月, 直到 1999 年推出 GPU 繪圖處理器系列的第一款產品 GeForce256, 再搭配 CUDA,才奠下基礎。

管理風格不一樣:強調做事要像「光一般的速度」

NVIDIA 成立 25 個年頭,從最小只有三十多名員工,到今天全球將近一萬二千人,黃仁勳如何領導這家公司?

每年都會有四、五次跟大老闆面對面接觸的邱麗孟,提出了她的幾點觀察。

「Jensen 經常強調 missionis the boss(任務才是老闆),」邱麗孟說,NVIDIA 不是重視科層組織的公司,不希望事事請示或層層匯報,而是以達成使命為目標,使命本身就是老闆。

第二,黃仁勳經常要求,而掛在嘴邊的字是 NOLA,是 No one lose alone 的縮寫, 就是 NVIDIA 不允許個人的失敗,即使真的有一件事失敗,那也是一群人一起失敗,強調團隊精神。

黃仁勳常講的第三件事是 speed of light,就是做事要像光一樣的速度,而且還要完美。國外媒體曾經形容黃仁勳是一個追求速度的人,這反映在他的汽車收藏。

他的車庫裡除了兩輛法拉利(Ferrari)跑車,還有一輛瑞典的科尼賽克(Koenigsegg) 跑車。這家瑞典跑車廠以製造全世界最快的量產車聞名,黃仁勳的這輛,從靜止加速到 62 哩/時速(約一百公里)僅需三秒,極速更可達 250 哩(約四百公里)。

黃仁勳第四個很不一樣的管理風格是 intellectual honesty,意思是「精神上」的誠實。所謂的誠實,是承認錯誤,及時改正,不能獨自蠻幹,而是大家一起來探討,是什麼樣的問題,該如何解決?

強調團隊與互助,以熱情對待同仁

邱麗孟指出,她觀察到黃仁勳的一些個人特質,包括他是重視團隊合作及強調傾聽和提問的老闆,有兩個例子可以說明。

第一個是公司裡的電子郵件往來,如果黃仁勳被列為收件人之一,他甚至會親自回覆,「他會鼓勵,會給意見,也會問問題。」「只要覺得可以幫上忙,他就會出聲,」邱麗孟說。

由於每天都有無數的會議,黃仁勳擅長用會議來了解市場、未來的挑戰和趨勢,傾聽和提問,成為他很重要的學習方式。

接觸過黃仁勳的人,經常都可以感受到他對於人和事物的熱情,因此 NVIDIA 的同仁對黃仁勳很尊敬,也很喜歡。

2006 年,NVIDIA 台灣分公司的第一號員工宋淑敏,後來結婚時,黃仁勳還特地從美國飛回台灣參加她的婚禮,而且每次回台灣只要看到她時,都會給她一個深深的擁抱。

黃仁勳對於同仁的熱情,也展現在員工福利上。生產的女性同仁,可以有 22 週帶薪產假(台灣勞基法規定八週),男性則可以因為孩子出生得到 12 週的全薪假;而且還可以額外有八週的彈性上班方式,可以選擇在家工作或彈性工時。如果是領養小孩的父母,也可以比照上述模式。

NVIDIA 執行副總裁暨行政長大衛. 先能(David Shannon)就指出,人的一生中很少有比迎接新生命更令人雀躍的時刻,希望 NVIDIA 的同仁能夠很完整地享受這個美妙歷程。

與台灣的革命情感

出身台灣的黃仁勳,創業後也善用台灣資通訊產業的製造實力。外界最為熟知的,當然是黃仁勳和台積電創辦董事長張忠謀的深厚友誼。許多人都聽過,NVIDIA 剛成立時,張忠謀親自打電話給他,受寵若驚的黃仁勳還趕緊叫周圍的人安靜下來,以免聽不清楚這通重要的電話。

不過,黃仁勳與台積電的另一段故事,則較少為人知。聯利媒體集團(TVBS)董事長,曾於台積電擔任財務長的張孝威,在今年出版的自傳中提到,他進入台積電的第一年,就注意到有一家矽谷客戶,下單金額持續增加,而且產品頗獲好評,但經常延遲付款,積欠的貨款高達數百萬美元。為了控管風險,張孝威利用赴美出差的機會,拜訪這家公司;當時這家公司的負責人親自接待,並希望台積電延長付款期限。張孝威則表示,即使延長付款期限,也必須設定信用總額的上限。這位負責人聽完後,立刻以極自信的口吻回應:「請你們不要這樣對待我們,因為將來我們會是你們最大的客戶。」這句話讓張孝威印象深刻,同意另訂解決方案。

這家公司就是 NVIDIA,說出這句豪語的人正是黃仁勳。張孝威至今回想起來,也很慶幸見證了一個傳奇人物當年篳路藍縷辛苦創業的一幕。

始終保持簡樸的創業精神

雖然現在已成為動見觀瞻的產業龍頭,不過,曾待過嬌生(Johnson & Johnson)、微軟(Microsoft) 和奇異(GE) 等外商公司的邱麗孟認為,黃仁勳領導下的 NVIDIA,還是保持著很樸實的創業精神。

什麼是創業精神?「我們隨時戰戰兢兢挑戰自己,隨時鼓勵創新的點子、節省、講求速度,」邱麗孟強調,整個 NVIDIA,包括黃仁勳在內,沒有一個人有自己的辦公室,主管都跟同仁坐在一起,有問題立刻討論解決。

NVIDIA 也沒有人有固定的停車位,不管你是執行長還是總機,一律先到先停;至於出差,即使高階主管,也只能搭經濟艙。這在一個已晉升為大公司的 NVIDIA 來說,難能可貴。

由於每年黃仁勳都會來台灣好幾次,下次搭飛機時可以留意一下,身價高達新台幣 1,700 億的 Jensen Huang,可能就坐在你旁邊!

