今年盈餘拚創高的環保成長股

【撰文／陳子榕】

潤泰集團旗下環保事業廠商日友 (8341)，是臺灣第一家專業生物醫療廢棄物焚化處理廠，目前技術先進，水準領先，已成功將國外技術運用於國內外各類型的有害廢棄物處理領域。同時具備有害廢棄物清運、焚化、固化、物化及掩埋最終處理等項目。

有效整合有害廢棄物上、中、下游一條龍式的專業服務。日友為醫療廢棄物及有害廢棄物處理大廠，雲林廠以醫療廢棄物處理為主，彰濱廠處理有害廢棄物，雲林三廠完工後，雲林一廠也將進行整改；彰濱二廠最晚 10 月試運轉；大陸北京二廠希望在 9 月完成環評公開說明，在寒冬來臨前動工。目前大陸廠進行的新廠建設還包括宿遷、廊坊、運城、江陰。未來三年陸續完工後，日友將著重技術輸出及協助當地處理廠整改後，爭取代操作訂單；台灣方面也希望併購有害廢棄物處理廠。

日友 9 月歲修

日友 9 月歲修干擾，營收將回落，但受惠於 7 月專案工程大筆入帳動下，第 3 季營收仍有望改寫歷史新高紀錄；而日友彰濱二廠即將於 10 月進入試營運階段，加上不再有歲修影響，單月營收有望明顯回升，11、12 月新廠試產效益持續發酵，並有專案工程再入帳，日友正常單月營收水位約在 1.7 億元，7 月因有專案工程款入帳，推升營收達到 2.34 億元，而 8 月回落至一般水位，9 月則因有歲修，預估單月營收將與 1、5 月的歲修期間相當。

來源：《萬寶週刊》 1305 期

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