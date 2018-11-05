【文 / 郭正亮】

美國副總統彭斯（Mike Pence）10 月 4 日發表演說批中挺台，總統蔡英文於 10 月 10 日國慶當天發表《民主台灣照亮世界》演講，對台灣即將開展的兩岸政策路線，提出前所未見的強硬主張。

呼應彭斯 令兩岸對抗加劇

儘管蔡總統用詞謹慎，保證「不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」、「不會因一時激憤，走向衝突對抗，讓兩岸關係陷入險境」，但其內容明顯呼應彭斯演講，認為中國並未「在區域及全球扮演良性角色」，反而成為「衝突的來源」，尤其對台灣不斷展現惡意作為，包括外交打壓、社會滲透、散佈假消息、竊取情報等。蔡總統還主張要和美歐日建立緊密的產業連結，與新南向國家發展多元合作，唯獨跳過兩岸合作，從頭到尾完全不提。

大陸國台辦發言人馬曉光隨即反嗆蔡的講話，稱「暴露出配合西方反華勢力遏制大陸的險惡用心」、「只會進一步惡化兩岸關係，將台灣推向更危險境地」。兩岸對峙僵局，已經飆升到蔡執政以來的最高峰。

不過，儘管美國看似與中國大陸呈現空前的劍拔弩張，台灣也看似與印太聯盟成員增加不少互動，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）卻建議台灣不要太樂觀，應觀望美國對中政策方向，不能排除美國期中選舉之後，川普（Donald Trump）就可能接受中國大陸適度讓步，並宣稱取得勝利，就像川普處理美韓自貿協定、美墨加貿易協定一樣。

卜睿哲提醒台灣，即使美中變成零和對抗，台灣也未必成為受益者，一旦中美貿易戰持續下去，台灣很難避免間接受害。他還表示，儘管美國國會挺台灣，但至今通過的法案，多屬於鼓勵加強雙邊互動，對行政部門並不具強制性。而且美國貿易代表署（USTR）至今仍然認為台灣違背對美國豬肉牛肉進口的放寬門檻承諾，台灣必須先解決這些問題，才可能和美國進一步討論其他台灣更關注的經貿問題。

應對中國 應借鑑三國作為

無獨有偶，亞洲各國對彭斯演講的反應，也和卜睿哲一樣謹慎，並不像台灣對彭斯一面倒跟進，只強調中國大陸的負面作為，我們不妨對照美國在亞洲最重要的三個盟邦：日本、新加坡、南韓，比較三國對中國大陸立場和台灣的差異。

以日本為例，儘管和中國在東海長期對峙，面對近來的中美貿易戰，卻積極推動中日和解與雙邊經濟合作。首相安倍晉三與中國大陸國家主席習近平於 9 月 12 日參加海參崴舉行的東方經濟論壇，同時安排了安倍於 10 月底的訪華行程；9 月 25 日，中日政府代表在北京開會，雙方同意將針對「一帶一路」推動第三國合作模式，第一個中日合作計劃可能是泰國輕軌。

緊接著於 10 月 11 日，中國在北京召開第四次「中日企業家和前高官對話」，日本最大經濟團體「經團連」會長中西宏明和日本前首相福田康夫等約 60 名日方要員盛大參加，中西會長表示「進一步在更高層次鞏固雙方產業經濟合作，十分重要」，並意味著在安倍訪華時可能會提出合作清單。

針對中日修好的新情勢，《日本經濟新聞》特別於 10 月 11 日發表專文，提到今年 5 月中國大陸國務院總理李克強訪日期間，曾強調「在中日關係重新揚帆起航時，雙方有責任把競爭轉為協調，從今天開始進入協調的時代」。專文結論特別引述安倍與習談話，認為在美國發動全球貿易戰之際，「世界第二和第三大經濟體，有責任共同努力維護世界的和平與繁榮」。

至於新加坡，儘管美軍在新加坡擁有其在東南亞最大的海空基地，新加坡卻在最近一年內，逐漸修正原本一面倒向美國的立場。隨著新加坡在 2018 年擔任東協（ASEAN）主席國，眼看中國在東南亞積極推動區域全面經濟夥伴協定（RCEP），加上進駐新加坡的中國企業迅速增加，新加坡只能務實調整立場，轉向和中國大陸共同參與一帶一路。2018 年 4 月，中新簽署一帶一路擴大合作備忘錄，雙方同意將圈定第三國市場，撮合雙方企業合作，增加共同參與的基礎設施計劃。

事實上，曾任新加坡駐聯合國大使的馬凱碩（Kishore Mahbubani），早就積極鼓吹「亞洲世紀」，認為以購買力平價而言，全球最大經濟體已是中國，第二才是美國，第三與第四名則是印度與日本，前四名只有美國是西方國家，「亞洲世紀」已經開始。他認為，西方國家應摒棄過去的霸權思考，與亞洲共同尋求一套新的全球治理架構，亞洲國家也應停止「搭便車」心態，為國際社會的規則制定貢獻更多心力。

另如南韓，儘管因為美國在境內部署薩德系統（THAAD），導致中韓關係一度陷入全面倒退，但總統文在寅於 2017 年 5 月上任後，與中國迅速摸索出修好途徑。根據南韓中央銀行發佈的 2018 年經濟展望，訪韓陸客可望增加 200 萬人，帶動經濟成長 0.2%。南韓國土交通部也於 6 月 3 日表示，中韓已就空中航線達成共識，每日航班將增至 400 多架次。今年 9 月 5 日，南韓總理李洛淵出席首爾研討會，主題是「中國對南韓有何意義」，李感謝中國大陸為實現半島無核化發揮的建設性作用，還特別引述已故前總統金大中的話：「美韓同盟對南韓來說，是命中注定」，隨即表示「中國大陸對南韓來說，可能也是另一種意義上的命中注定」。他期待「中韓關係在薩德問題後，能夠歷經坎坷再次回暖，仍需面對其他問題，南韓將繼續努力改善中韓關係，也期待中國大陸能承擔身為大國的責任與角色」。

不管是卜睿哲、安倍晉三還是李顯龍、文在寅，面對彭斯突如其來的強硬反中演講，並未一面倒地表態跟進，反而更務實地評估中美貿易戰的複雜情勢，試圖在中國崛起和中美矛盾之間，謹慎尋找左右逢源的可能。

就此來看，台灣對於彭斯演講的回應，顯然過於片面，只看到中國崛起對亞洲政治軍事的負面威脅，卻完全忽略了中國崛起對亞洲經濟的正面作用。日本、新加坡、南韓同屬美國盟邦，儘管在政治軍事上力挺美國，但在經濟上並不願單邊押注，仍然積極尋求與中國合作的雙贏空間。

馬凱碩指出，美國面對中國崛起，未來 10 年可能採取較強烈的抵制手段，台灣在兩強之間最好避免「選邊站」，避免成為「政治足球」。他意味深長地說，「全球地緣政治，就像一面牆，這是小國無法改變的現實」，還以新加坡為例，指「新加坡無法改變地緣政治現實，必須根據國際現實狀況進行調整」。

馬凱碩認為，台灣所面對不友善的地緣政治，和新加坡的處境非常類似，但「爭取國際生存空間，最好的方式就是不要激怒中國大陸，反而要和它改善關係」。這種基於小國經驗所提出的肺腑之言，對照最近日本、新加坡、南韓陸續轉向與中國大陸修好的國際現實，很值得台灣深思。

來源：《多維 TW》月刊 036 期

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