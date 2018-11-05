詹錫奎：柯文哲推動二次寧靜革命

【文 / 黃奕霖 李虎門】

評點近年台灣政壇最傳奇的政治人物，莫過於現任台北市長柯文哲。2014 年，他以素人之姿打敗長期在台北市執政的國民黨，敲響了國民黨政權的喪鐘。4 年後，這股白色風潮依然深深影響著台灣政治生態。為此，本刊專訪資深政治觀察家詹錫奎（筆名老包），為讀者分析柯文哲現象的興起與脈絡，以及對未來台灣政局產生的影響。以下為訪談實錄。

多維：柯文哲自 2014 年宣布競選台北市長以來，掀起台灣政壇一陣旋風，就您觀察，柯文哲為何能引起台灣民眾關注與討論？柯文哲有無可能改變台灣政治？

詹錫奎：若要談到柯文哲旋風，應該先瞭解柯文哲何以能脫穎而出。最主要原因，還在於台灣的民主太年輕了。台灣自推動民主以來，僅有 20 多年歷史，相較其他民主國家是非常年輕的。即便台灣民主在華人世界被喻為一個奇蹟，還是很年輕。而年輕的壞處，就是政黨政治不成熟。

這裏所謂政黨政治不成熟的說法，就像是我時常提及的「共犯結構」、「黨國食物鏈」等字詞。過去，在國民黨黨國威權統治之下，台灣政治是被整個特權「共犯」文化（包括貪汙舞弊）包覆，且盤根錯節，因此，我稱之為「共犯結構」，而後更加上「黨國食物鏈」來加以補充詮釋。不過，經歷 2014 年的太陽花運動，以及柯文哲在台北市選舉掀起的效應，讓國民黨漸趨衰弱，民進黨更取得完全執政。但民進黨取得政權後，仍產生相同的現象，讓台灣社會發現，兩大黨其實差不多，其所展現的政治氣息無非又是一次「共犯結構」、「黨國食物鏈」的特色。這一切，讓台灣民眾看不慣，也成為柯文哲崛起的最重要背景原因。

多維：柯文哲在擔任台北市長時，有哪些特質及創舉作為？使他得以改變舊政治？

詹錫奎：柯文哲的特質，一是沒有朋友，二是沒有政黨的包袱，三是學習能力相當強。首先，柯文哲在沒有「朋友」情況下，不會構成柯文哲施政的干擾，而能輕鬆愉快地按照原定藍圖進行。其次，柯文哲並無政黨包袱，也就沒有傳統政治的負面後遺症。這裏指的傳統政治負面後遺症，就是所謂蕭規曹隨，前任為政者如何做，接任者就照樣做，根本無法突破無法甩開共犯文化。而柯文哲沒有任何政黨包袱，也就能超越政黨政治，不受干擾。最後一點，柯文哲本身相當聰明，學習能力強，觀察敏銳，且喜歡提出疑問。相對的，蔡英文是不可能學習的，蔡英文喜歡講問題，但不喜歡問問題。

至於柯文哲擔任市長的創舉，簡單來說，就是勤勞。可以發現，柯文哲每天早上 7 時 30 分便開始工作，事事親力親為，同時講究效率及理性，比較不近人情。所以，一般同僚與柯文哲共事，相當辛苦，以至於有些人會選擇離開。

多維：就您觀察，柯文哲有賞味期嗎？他的賞味期還有多久？

詹錫奎：關於柯文哲的賞味期，取決於台灣政黨政治改變到什麼樣的程度。以柯文哲現有支持者的來源觀察，主要有三股力量，一是中間選民，二是淺綠選民，即便民進黨與柯文哲切割，仍有半數的綠營支持者靠攏柯文哲，就是看不慣民進黨的黨國食物鏈。同樣的道理，在藍營支持者也可發現，成為支持柯文哲的第三股力量，或是稱為淺藍的人群。

因此，若台灣兩大政黨可以改變被民眾討厭的習性，柯文哲就有可能被立即打敗。主因是政黨的力量仍然很強大，無論是組織、人力資源方面，都非常容易打敗柯文哲。但要兩黨擺脫被討厭的習性，就我的觀察，現階段還並不容易。

所以柯文哲的賞味期，我認為還會持續一段時間，就算到了 2020 年台灣總統大選，柯文哲的賞味期依然存在，比方說，台灣民眾仍是期待柯文哲參選總統。

多維：據瞭解，柯文哲此前拜訪了前總統李登輝，是透過您的居中引薦，就您的觀察，柯文哲與李登輝有何異同？

詹錫奎：這次柯文哲與李登輝見面是我引介的，最主要，李登輝是政治老手，經驗豐富。李登輝非常瞭解柯文哲在做什麼，清楚柯文哲擁有何種特質，所以李登輝會有點期待柯文哲。柯文哲與李登輝的差異就是時代背景不同；另一個差異，李登輝是國民黨出身，雖然改革國民黨，但也利用國民黨，這就會有包袱。柯文哲在政黨政治方面，完全沒有這問題，至於柯文哲輸李登輝的地方，就是政治訓練不如李登輝完整；相反的，柯文哲的政治訓練都在醫院，都在做人生哲學。因此，從另外一個角度來看，如果柯文哲有一些政治歷練，有很多的錯誤就可以避免，比如，他處理大巨蛋案時，就可以明快處理，可以用談判的方式解決，不會像現在師老無功。

但反過來說，如果有政黨包袱，就會被干涉，譬如李登輝時代，建造機場捷運就拖很久，直到民進黨時代才開始建設。所以我認為，有無政治訓練，是一體兩面，尤其從過去經驗觀察，感覺若有傳統政治訓練的話，也許大巨蛋就不會延宕，可以透過談判加快步伐。

最後一點，李登輝與柯文哲都在推動寧靜革命，李登輝是一次寧靜革命，柯文哲是二次寧靜革命。但不同的是，李登輝是推動台灣民主，柯文哲則是挑戰台灣不成熟的政黨政治。如此一來，就可以觀察出柯文哲的特色，看出他的政治光譜在哪裏。

多維：柯文哲與民進黨的愛恨情仇要如何看待？白與綠未來如何合縱連橫？

詹錫奎：政黨政治為人詬病，就是派系利益問題。倘若綠營與柯文哲合作，就會有柯系，此舉有可能會與新潮流平起平坐，對新潮流來說當然不願意。

進一步來說，2024 年總統大選，新潮流一定是栽培賴清德，同時，柯文哲到了 2024 年市長任期結束後，唯一的路也是總統大選。柯文哲的發展路徑當然會讓民進黨派系受到很大威脅，還不如趁勢將柯文哲消滅。但綠營現存一個問題是，自從與柯文哲切割後，民進黨聲量開始下降，網路話語權也喪失了。因此近期我聽到有消息指出，蔡英文時常詢問幕僚，「我們做（切割）到底是對的嗎？」

可見蔡英文也是後悔做出該決策，這只能怪蔡英文自身缺乏優秀的政治幕僚，太依賴新潮流。如果蔡英文一開始就容納柯文哲，今天狀況可能就會不一樣，可以變得比較良性競爭，起碼還在同一個聯盟裏競爭，不會決裂成好像不共戴天。所以對民進黨而言，這是個很大的損失，但也無可奈何，因為台灣民主政治並沒有那麼成熟。

多維：假使柯文哲競逐總統大位，將會面臨哪些挑戰？

詹錫奎：我認為，柯文哲應該會到 2024 年才會出來競選。距離 2024 年還有段時間，我也不知會發生什麼變化。不過，柯文哲若要參選總統，首先要面對的挑戰就是班底問題，其次是再造風雲。倘若台灣兩大黨依然做得不理想，而對於這種不理想的期許，會被投射到柯文哲身上，屆時就會不一樣。至於在兩岸問題方面，當然也是挑戰。尤其兩岸一家親只是抽象的講話，而究竟要具體到何種程度，一定還會有個想法出來。所以，我相信柯文哲內心中應該有底了，只是還沒說出來。但這個底不論如何演變，柯文哲的狀態一定比現階段的民進黨還要好。

來源：《多維 TW》月刊 036 期

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