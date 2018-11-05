從范冰冰逃稅案看中共的現代治理

【文 / 喬克】

范冰冰逃稅被重罰一案，標誌著中國影視產業多年監管鬆懈的結束。

該事件暴露出整個影視產業多年來資源不均、畸形發展的問題。中共重拳來勢洶洶，卻也暗藏著矯枉過正的風險。如何在現代社會治理和文藝創新之間取得微妙平衡，是擺在中共眼前的一道難題。

如果對中國大陸經濟當前的形勢有所瞭解，就不難明白，娛樂圈的這場查稅風暴絕非偶然，而且會越演越烈。大陸有關部門已向影視業發出最後通牒，要求業內所有公司和機構須在年底前申報未繳稅款。東窗事發，影視圈背後的亂象也愈發沒有藏身之處。

「群魔亂舞」 後果很嚴重

范冰冰涉逃稅被罰逾 8 億人民幣成了大陸熱議的話題，相比起這張天價罰單，人們更關切「范冰冰們」的天價片酬。據一份名為《2017 年中國名人收入榜》的榜單顯示，中國大陸收入最高的 10 位明星的合計年收入超過了 22 億元人民幣，100 位名人年總收入則高達 70 多億。

明星天價片酬也許是市場的真實反映，但也帶來了一些問題，大陸的中國藝術研究院當代文藝批評中心主任孫佳山指出，高片酬帶來的「壓力傳導」，可能會引向「收視率造假」——只有知名演員參與的大製作劇集和綜藝才會有相對穩定的收視率，而收視率夠高才能得到更多播映機會，為下一部劇拉來更多「熱錢」，形成一種循環。

以電影圈為例，在前些年中國大陸不斷高漲的票房神話下，「票房冠軍」的門檻在幾年間就由三五億暴漲到數十億的規模，這種甜蜜願景自然受到了資本市場的熱捧。但凡一部影片取得了票房佳績，相關投資方就能在股市等金融領域裏大賺其錢。

「部分明星和投資方以及製作方共同製造了虛擬繁榮的假像，企圖用流量來說服更多的熱錢投入，以小博大，皆大歡喜。」孫佳山舉例上世紀 90 年代初的香港和台灣影視圈，那時兩地片商常會以大明星和大製作來吸引觀眾進電影院，製造票房盛況。「但好景不常，這種群魔亂舞的投機心態直接摧毀了一個行業。」電影評論家文白也有同樣的感受，「那時候的香港電影，什麼大賣賣什麼，同質化的問題特別嚴重。熱錢來得快，去得也快。」在這種情況下，任何的影視作品都有可能是投機之作，因為它們的保質期都很短。「如今回過頭來看，只會感受到這是一個粗糙的工業產品」。

三十年河東三十年河西。在中國大陸影視文化轉弱為強的當下，熱錢再次湧入，檢驗著從業人員的「節操」，更考驗著國家對文化產業的運籌帷幄。

查稅風暴 還只是開始

大陸影視圈這輪查稅風暴，不止是回歸了稅收的本意，也是中共現代社會治理的一個手段。由於多年來明星收入大大超過普通民眾，而且還涉嫌大規模逃漏稅，已經引發公眾的強烈不滿，針對這行業颳起查稅風暴，既可健全法制，還能贏得掌聲，可謂一舉多得。

其實，面對民意洶洶，大陸影視圈也試圖從內部進行「革命」，一些影視作品就證明，明星未必是票房或收視的唯一保證，比如電影《芳華》和電視劇《延禧攻略》。這種嘗試能慢慢破除明星崇拜，這種多樣化，也許能緩解明星價格的上漲勢頭。

但僅靠業內自覺，並不足以解決影視圈內部資源配置嚴重不均的問題。藉由前央視主持人崔永元在微博捅破影視圈陰陽合同（以內外帳有別的手法逃漏稅）這張窗紙後，中共開始出手整治。6 月中宣部聯同大陸的文化和旅遊部、國家稅務總局、國家廣播電視總局和國家電影局等五部門發出文件，要求加強對影視行業天價片酬、陰陽合同、逃漏稅等的治理，控制不合理片酬，推動依法納稅。

大陸明星爭先恐後補稅，已成當前影視圈的頭等大事，如果心存僥倖，很可能面臨牢獄之災。

重拳一出，引來輿論喝采，但也不乏質疑之聲。大陸某電影公司高層向媒體表示，以 1 億元人民幣片酬聘請演員為例，按新稅制，製作公司要多繳納 3,100 多萬元的稅。在成本大增的情況下，已有 70 多部影視作品喊停，甚至有幾家影視公司因為補繳稅款而宣佈破產。官方的「一刀切」做法，恐已誤傷某些無辜業者。

「破冰」與「活水」

范冰冰事件讓外界猜測大陸影視圈寒冬將至，但正如作家木心所說，「冰是熟睡了的水」，面對逐漸固化、窄化的影視娛樂階層流動，中共對影視圈的「破冰」勢在必行——既然影視已經與金融深度融合，那麼在股票市場和房地產市場上所不斷提及的「去槓桿」，也適用於影視圈。

只是，冰凍三尺非一日之寒。中國大陸的明星收入，既反映了大國崛起，同時，也是中國人的一面鏡子。明星之所以「吸金」，是因為「觀眾緣」——他們的稀缺性不在於他們有多少知識文化謀略，而在於他們能極大程度地激發觀眾的幻想，承載他們希望的能量。明星天價片酬問題，問題在於利益分配的環節，而不在於明星本身。

一些評論家認為范冰冰的職業和性別讓她更容易遭到整治——這讓人回想起 30 年前的一段往事。台灣歌后鄧麗君的情歌曾被大陸監管部門定義為「靡靡之音」，而鄧麗君本人更被視為「女間諜」，被封殺長達十年以上。

當然，這段往事的結局讓人哭笑不得。鄧麗君最終成為兩岸文化交流的「使者」，而她的經典名曲早已傳遍神州大地。事實證明，這種對人不對事的「一刀切」，是監管部門封建和保守精神習氣的反映，終究會被歷史證明是無用之功。

影視產業是整個時代價值觀、審美觀的最大傳播者，是人們生活方式和夢想的定義者，甚至是推動消費升級的發動機。治理這一領域，既需要力度也需要「精度」。雖然中共在處理類似事件中，仍存在刻板認知，但也非一成不變。

「強勢的一方需要壓制，弱勢的一方需要驅動」。北京清華大學影視傳播研究中心主任尹鴻教授表示，有關方面要在「精準打擊」的同時，向外界傳遞「活水」的信號，說明影視圈改朝換代。「這個行業正在經歷劇烈陣痛，但如果應對得當，這將是一個很好的機會。」

兩千多年前的春秋戰國時期，傳統文化之所以鼎盛一時，與當時百家爭鳴的開放環境密不可分。流動的水才是活水，百花齊放才能造就盛況。要做到這一點，還是要發揮「海納百川，有容乃大」的古老智慧，讓文藝在法律和社會底線之上自由馳騁。從這角度來說，其實也正符合所謂的大國傳統。

來源：《多維 TW》月刊 036 期

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