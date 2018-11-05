何飛鵬的私房書單！CEO 每讀必有收穫、必能應用的好書，你看過嗎？

文 / 《經理人月刊》張玉琦

城邦媒體控股集團首席執行長何飛鵬常說，「我書讀得不多。」這話似乎跟我們對他的印象，不太相同。原來，話還有下半句。每次請他推薦書時，他總喜歡挑出那些足以經過市場、時間洗練的書，「這些書每讀必有收穫，有收穫必可應用。」而要通過這個「考核標準」的書，自然是不可能多的了。以下是近幾年來，在他心裡通過考核的書單，希望你也能有所收穫：

1. 《新企業參謀》，商周出版

作者大前研一 29 歲加入麥肯錫，一面工作，一面學習經營者的「策略型」思維。他當時的私人筆記就是《企業參謀》，在 1975 年出版時，就賣了 16 萬本。《新企業參謀》則是經過改訂後的版本。

2. 《創新的兩難》，商周出版

克雷頓．克里斯汀生（Clayton Christensen）提出創新的困境。因為績效好的大公司，會過度專注於客戶需求（高利潤的成熟產品），不願意或無法開發低利潤的新市場，所以沒能找到新客戶。作者想提醒這些企業，別再錯失了良機，也指出那些具有創業家精神、掌握產業成長趨勢的企業，很可能趁勢崛起。

3. 《孫子兵法》

這是中國現存最早的軍事書籍。孫武（又稱為孫子）在 2500 年前悟出的道理，放到今日的商業戰場來看，仍然周詳而實用。企業策略上講「攻其不備、出其不意」，談判上講「知彼知己，百戰不殆」，援引的邏輯都來自這本經典。

4. 《從 A 到 A+》，遠流

吉姆．柯林斯（Jim Colins）帶領研究小組、花費 5 年時間，探討企業從優秀到卓越的轉變過程。本書一個重要觀點是，能帶領公司邁向卓越的企業領導人，並非先找出巴士該往哪裡開，而是先找對人上車（要求不適合的人下車），接下來才弄清楚車子該往哪個方向開。

5. 《第五項修練》，天下文化

1990 年，這本書首度問世，獲得《哈佛商業評論》評為 75 年來最優秀的管理書籍之一，迄今已在全球銷售超過 250 萬冊。作者彼得．聖吉（Peter Senge）提出第五項修練「系統思考」的概念，做為建立學習型組織的鷹架，而將其他四項修練灌注其中。這四項修練分別是：自我超越、改善心智模式、建立共同願景、團隊學習。

6. 《異數》，時報出版

麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）在本書第 1 章直指：「人們對成功的觀念，有些根本就是錯的！」成功的原因，不只攸關成功者如何早慧或者奮發，隱藏在他們背後的某些優勢、機會與文化遺產，往往才是決定成敗的關鍵。

7. 《梅迪奇效應》，商周出版

法蘭斯．約翰森認為「異場域碰撞的交會點」容易產生新構想，他把這種現象稱為「梅迪奇效應」（The Medici Effect）。另外，書中也提及有三種動力——人口流動、科學學門整合以及電腦計算能力的躍進——使我們所能碰到的交會點數量和型態日益增多。

8. 《創新與創業精神》，臉譜

彼得．杜拉克（Peter Drucker）首度在書中將創新（innovation）與創業精神（entrepreneurship）視為企業需要加以組織、系統化的實務與訓練，也視為管理者的工作與責任。他在書中提出 7 個創新機會的來源，作為系統化創新及創業型管理的重心。

9. 《龍捲風暴》，臉譜

傑佛瑞．摩爾（Geoffrey Moore）指出，科技產品生命周期中，早期市場和主流市場中間有一道深溝，只有跨過「鴻溝」的產品、進入「保齡球道」，才能攀升至「龍捲風暴」和「康莊大道」4 個重要階段。因此，企業必須因應不同階段的特性，採取不同的策略，才能在市場中生存、茁壯。

10. 《當責》，中國生產力中心

當責的字源及引申義是：要算清楚的、需報告的、可依賴的、能解釋的、知得失的、負後果的、重成果的。這本書告訴你「當責者」要能承擔全責，要確定「負責者」能完成工作。學習當責，學會當責不讓，它將幫助你經營自己、領導團隊與組織，乃至加值社會，全方位的「交出成果」！

11. 《刻意練習》，方智

作者安德斯 ‧ 艾瑞克森（Anders Ericsson）根據三十多年的研究發現，所謂天賦其實是人類大腦和身體的適應力，只要透過正確的練習，亦即「刻意練習」，善用大腦和身體的適應力，每個人都能改善技能，甚至創造出你本來以為自己沒有的能力，達到顛峰表現。

12. 《快思慢想》，天下文化

丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）介紹了很多有趣的經典行為實驗，讓我們了解大腦的複雜與非理性，也指出我們在什麼情況下該相信靈光乍現，什麼時候該三思而行。另外，他也指出一些技巧來避免常常使我們陷入麻煩的思考偏誤，以及如何在商場、職場和個人生活中做出更好的選擇。

圖片來源 / 城邦媒體控股集團

（本文經授權轉載自《經理人月刊》，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 10 月

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