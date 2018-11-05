貴州茅台早盤再跌 分析師：第3季銷售不佳恐受政治壓力

A 股「股王」貴州茅台 (600519-CN) 5 日持續下挫，開盤未久跌幅即來到 4% 左右，之後跌幅減至 3%。有分析師認為，茅台或許人為壓低第 3 季的業績成長，而導致了上個月的慘淡跌停。

(圖表取自 Google)

貴州茅台在 10 月 29 日出現罕見的一字跌停，報人民幣 549.09 元，跌幅為 10%。相對於上一個交易日（10 月 26 日）的收盤價人民幣 610 元來算，貴州茅台當天市值蒸發人民幣 768.73 億元。第 2 天，貴州茅台股價再跌 4.57%，兩天時間，市值蒸發超過千億。

儘管在 10 月的最後一個交易日，貴州茅台大幅回漲 4.75%。但 10 月對茅台來說卻是黑色的一個月，股價單月下跌近 25%，市值損失人民幣 2282 億元，創出史上第 2 大單月跌幅。

前一次最大月度跌幅還是在十年前，同樣也是 10 月份，貴州茅台當月的股價暴跌 30%，成為月度跌幅之最。

這次的下挫明顯受到財報的衝擊，具體來看，2018 年前 3 季的公司營業收入人民幣 549.69 億元，年增 23.56%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為 247.3 億元，年增 23.77%。從單季表現來看，貴州茅台第 3 季實現營業總收入 197.2 億元，年增 3.8%，實現歸屬於母公司的淨利潤為 89.7 億元，年增 2.7%。

雖然茅台稱經營業績符合公司預期，不過這一成績卻低於市場預期。

許多分析師首先將財報不佳歸因於政治壓力，而非中國高端烈酒消費需求大幅下降。

Bernstein 產業分析師 Euan McLeish 表示，相對於其他白酒釀造商，貴州茅台「在更大程度上像是一個政策工具」，在這個問題上，可以看看政府的壓力，他們於 2017 年向市場投放了大量白酒供應，試圖壓低價格。

白酒行業分析師蔡學飛認為，茅台或人為壓低了第 3 季的增長，一方面為第 4 季增長留有餘地；另一方面，今年茅台一直處於輿論的風口，其價格管控備受關注，渠道促銷也引發爭議，因此茅台必須規避發展過熱過快，而帶來的社會投資風險。

除股價驚現「一字跌停」以外，貴州茅台還在 10 月 31 日出現高階管理層的人事變動。由其副總經理、銷售主管王崇琳遭調任，引起注意。