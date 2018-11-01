涉足房地產、互聯網等領域 貴州茅台擬擴大經營範圍

據陸媒報導指出，剛經歷黑色 10 月的貴州茅台集團，近期針對其經營範圍進行調整。除了既有餐飲、旅遊等方面業務外，更傳出將涉足房地產開發與租賃、互聯網產業、教育等領域，進一步擴大經營範圍。

消息來源表示，茅台集團早在 2014 年便在三亞海棠灣為渡假村項目舉行開工奠基儀式，積極投入旅遊地產項目，總投資額達 22 億人民幣，成為繼貴陽商業地產項目後，於房地產行業的又一佈局。

另外也有媒體指出，近幾年該集團相繼涉略基金、銀行與保險等多個領域，茅台集團「金融帝國」儼然成形。

不過從公司產品結構上來看，今年前 3 季度茅台酒營收為 462.65 億人民幣，

系列酒營收也有 59.3 億人民幣進帳，茅台酒貢獻近 9 成公司營收，顯示酒類產品依舊佔據公司經營主導地位。

然而茅台集團第 3 季度財報表現慘不忍睹，股價單月下跌近 25%，市值損失高達 2282 億人民幣，創下史上第 2 大月度跌幅。

根據此前公布的財報指出，茅台集團第 3 季業績大降，營收及淨利潤增速分別僅為 3.2% 與 2.7%，與公司去年第 3 季營收及淨利潤增速 115.8% 和 138.5% 相比實為天壤之別。其中淨利潤增速與前 4 季相比，更如同直線跳水。

在淨利潤部分，若考慮到前 3 季度的數據以及市場預測 360 億人民幣的下限，要達到市場預期，公司 4 季度淨利潤必須達到 113 億人民幣，然而去年 4 季度公司淨利潤僅為 76.4 人民幣。以目前狀況來看，公司要達到市場預期勢必困難重重。

此外，截至今年 3 季度為止，貴州茅台預收款項年減約 36%，顯示經銷商預付的貨款正大幅減少。

針對此現象，投資機構相關負責人則認為，不應僅關注單季度的利潤變化，從預收款的角度來看，預收款項會相應減少，其中原因可能出自於為保護價格，而帶動的出貨量下降。他認為，這也可能是在為後續作準備。