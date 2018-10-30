茅台稱能實現預期增長 暫無庫藏股計劃 野村大砍騰訊目標價

• 茅台回應：全年預期增長能夠實現 暫無庫藏股計劃

貴州茅台 / 周一收盤 - 10%/ 報收 549.09 / 距歷史高點 - 30.7%

針對昨日股價跌停及市場關注的庫藏股問題，中國證券報援引茅台內部人士的話稱， 目前公司生產、經營、市場、價格都很穩定，全年預期增長能夠實現，目前暫未收到大股東有庫藏股計劃的消息。 目前公司生產、經營、市場、價格都很穩定，全年預期增長能夠實現。

在 2017 年年報中，貴州茅台表示 2018 年的營業收入目標是較上年度增長 15% 左右，即全年實現營業收入 669.51 億元左右。貴州茅台今年前第三季實現營業收入 522.42 億，與年度目標值相差 147.09 億元。去年第第四季，貴州茅台實現營業收入 157.67 億元，高於前述目標值缺口。

不過，根據 wind 的市場一致預期，市場預期茅台 2018 年收入、利潤增速都是 30% 左右。上半年茅台的收入利潤增速已達到 40%，也就是說，市場對茅台在 2018 年下半年的收入、盈利增速預期是 20%。

10 月 29 日周一，貴州茅台開盤即報跌停，封單金額超 10 億元。午後，茅台上市以來首次收盤跌停，股價創一年來新低，報 549.09 元，總市值跌破 7000 億元。

上周日，貴州茅台公布三季報顯示，收入 197.19 億元，年增率增速 3.82%；凈利潤 89.69 億元，年增率增長 2.70%。42°C 早報提到，這一財報疊加茅台已經有效跌破 650 一線的重要頸線支撐位，後市股價預計將進一步承壓。

周一，貴州茅台主力資金流入 18.72 億元，流出 25.73 億元，主力資金凈流出 7.01 億元。

龍虎榜數據顯示，買入前五和賣出前五交易合計賣出 3.789 億元。

貴州茅台滬股通賣出金額為 2.19 億元，買入金額為 3.68 億元，凈買額為 1.49 億元。

• 看淡騰訊業績 野村大砍騰訊目標價至 335 港元

騰訊控股 / 周一收盤 0%/ 報收 260 / 距年內高點 - 39.8%

據新浪財經，周一野村發布報告稱，預計騰訊 2018/19 年手游業務收入分別增長 23% 和 12%，下調該集團 2018/19 年盈測分別 1% 和 7%，為反映下調收入及利潤預測，目標價由 449 港元降至 335 港元，仍有 29% 上行空間，現價為 2019 年本益比預測 25 倍，維持「買入」評級。

該行預計，騰訊第三季收入和非通用會計準則每股盈利分別為 840 億元人民幣和 1.78 元人民幣，前者年增率增長 28%，後者雖然持平但低於市場預期。該行估計，受季節性強勁和數款新遊戲推動，手機遊戲業務有可能復甦，預計年增率增長 6%，按季增長 10%。但該行看淡其盈利前景，因支付業務利潤疲弱，第三季影音業務的相關成本增加，加上近期股市調整，旗下投資的市值下跌。

另外該行指，內地廣電總局和文旅部將於今年底完成重組，仍有信心新遊戲牌照在監管機構重組後，儘快獲得批核。但由於《絕地求生》遊戲性質獨特，令它擁有龐大的用戶群，可能因此惹來監管機構不滿。為了獲得審批，或需要刪除相關遊戲性質，存在造成用戶流失的風險。儘管如此，該行相信，集團仍有大量遊戲儲備，可為其遊戲業務帶來增長。

目前，騰訊控股股價仍在下行通道之中。

市場復盤

周一，美股高開但收盤重挫，道指全天振幅超 900 點，三大股指盤中跌入修正區間。

道瓊斯 / 周一收盤 - 0.99%/ 報收 24442.92 / 距年內高點 - 9.3%

標普 500 / 周一收盤 - 0.66%/ 報收 2641.26 / 距年內高點：-10.2%

那斯達克 / 周一收盤 - 1.63%/ 報收 7050.29 / 距年內高點 - 13.3%

• 英國財政大臣稱將引入數字服務稅 亞馬遜、Alphabet 大跌

華爾街見聞隔夜提到，英國財政大臣 Hammond 稱，科技巨頭在英國賺取了大量收入，卻沒有按照比例繳稅，這十分不公平。他表示，英國將在 2020 年 4 月推出針對科技巨頭數字服務稅，稅率為 2%，預計一年能收稅 4 億英鎊。亞馬遜跌超 6.33%，谷歌母公司 Alphabet 跌 4.5%。阿里巴巴下跌 6.6%。

其它科技股方面，奈飛收跌 4.96%，IBM 跌 4.13%，微軟跌 2.91%，特斯拉漲 1.19%。晶片類股中，英偉達跌 6.39%，AMD 跌 4.42%。

• 主要中概股普遍收跌 阿里巴巴大跌逾 6%

周一，主要中概股普遍收跌。

趣頭條收跌 13.77%，虎牙收跌 8.24%，阿里巴巴收跌 6.64%，嗶哩嗶哩收跌 5.32%，拼多多收跌 4.56%，微博收跌 4.34%，新浪收跌 3.78%，百度收跌 3.59%，愛奇藝收跌 3.13%，京東收跌 2.66%，蔚來汽車收跌 2.52%，陌陌收跌 2.30%，網易收跌 2.02%。

JonesTrading Institutional Services 的 ETF 主管 Dave Lutz 表示，傳統科技股還有前期的漲幅作為支撐，而今年剛上市的新興獨角獸就比較慘。由於前期估值過高，導致新股破發的機率大大增加。

今年，金融類中概股上市首日股價表現最好，達到 100% 的上漲機率，其次是虎牙、拼多多等網路（資訊技術）企業，但是到最後都難逃破發的命運。過去 12 個月以來，共有約 20 家中國科技類公司在美發行。但是值得注意的是，上市之後的科技公司約三分之二的企業已經破發，跑輸同期指數表現。

交易機會

• 融創斥近 63 億元全部接盤萬達文旅項目 將持有萬達文化管理 100% 股權

融創中國 / 周一收盤 - 2.14%/ 報收 20.55 / 距歷史高點 - 52.1%

萬達集團 10 月 29 日公告稱，由於此前合作模式有諸多不便，融創將出資收購萬達原文旅集團和 13 個文旅項目的設計、建設和管理公司。同日晚些時候，融創中國公告稱，交易總代價 62.81 億元，完成所有交易事項後，將持有萬達文化管理 100% 股權。

融創中國在去年十月漲至 42.9 港元後進入下行通道，目前報價為 20.55 港元，近期股價走勢相對平穩。

• 比亞迪三季報：扣非凈利潤扭轉虧損為盈 盈利轉好明顯

比亞迪股份（H）/ 周一收盤 - 1.96%/ 報收 50.1 / 距年內低點 + 25.6%

周一，比亞迪發布三季報。財報顯示，2018 年前三個季度總營收 889.81 億元，年增率增長 20.35%。歸屬於上市公司股東的凈利潤 15.27 億元，年增率下降 45.30%。第第三季單季度總營收營收 348.30 億元，年增率增長 20.54%，歸屬於上市公司股東的凈利潤 10.48 億元，年增率下降 1.92%，降幅明顯收窄。其中第第三季扣非凈利潤 5.08 億，扭轉虧損為盈，盈利轉好明顯。

公司展望全年凈利潤區間為 27.27 億到 31.27 億，年增率下降 32.94% 到下降 23.10%。按照中值計算，第第四季單季度凈利潤 14 億，年增率增長 9.8%，扭轉下滑趨勢，重回增長。

比亞迪股價在 8 月上旬跌至年內低點後逐漸反彈，並走出一條上升通道。

• 分眾牽手阿里後首份財報：凈利率六個季度新低，應收賬款年增率飆升 50%

分眾傳媒 / 周一收盤 - 6.83%/ 報收 6.41 / 創年內新低

10 月 29 日 A 股收盤後，分眾傳媒發布 2018 財年第第三季財報。這是阿里巴巴在 7 月宣布 150 億元入股分眾傳媒後，分眾發布的首份財報。

財報顯示，2018 年第第三季總收入 37.7 億元人民幣，年增率增長 21.9%，實現營業利潤 17.5 億元，年增率增長 4.4%，營業利潤率下滑至 46.4%，而去年同期營業利潤率為 54.2%，下滑 7.8 個百分點。

分眾傳媒第三季實現歸屬母公司凈利潤 14.6 億元，年增率上漲 5.7%，歸母凈利潤率為 38.8%，比去年同期的 44.8% 下降了 6 個百分點。

7 月以來，分眾傳媒進入下行通道，周一，分眾傳媒大跌近 7%，創年內新低。

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