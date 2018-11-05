萬達電影今日復牌 提第3版重組方案 股價如預期殺跌停

在中止交易 488 天後，影視企業中停牌時間最久的萬達電影 (002739-CN) 終於選擇復牌，但復牌即遇跌停打擊。

在復牌前夕，萬達電影在 4 日晚間公告，擬以人民幣 106 億元的價格收購萬達影視傳媒有限公司 96.8262% 的股權，也是第 3 版的重組方案，針對收購價格、發行方式以及標的資產上進行修改。

公告內容顯示，第一次重組方案中，收購標的為萬達影視 100% 股權，其中還包括虧損的傳奇影業，當時的交易金額為人民幣 372 億元。而今，收購標的為萬達影視 96.8262% 的股權，傳奇影業已經剝離，不再是萬達影視的子公司。

另外，收購範圍新增了新媒誠品。此外，對價支付方式由「以發行股份和支付現金相結合的方式」調整為「以發行股份的方式支付」，交易金額調整為人民幣 106.19 億元。

11 月 5 日，萬達電影復牌後不出意料外一字跌停，報人民幣 31.1 元，市值 548 億元。

萬達電影股價江波走勢圖 圖片來源：Sina

數據顯示，萬達電影於 2017 年 7 月 4 日起停牌，停牌前股價為 34.56 元 / 股，總市值約為 608 億元。停牌時上證指數收盤價為 3182.80 點，截至 11 月 2 日收盤，報收 2676.48 點，一年半時間跌幅達到 15.9%。

萬達電影不僅面臨補跌的壓力，近 4 年來收入以及淨利潤增速雙雙跌入谷底，這其中有電影市場疲軟的原因。另一方面，與萬達電影自身的發展方向以及競爭加劇也有直接關係。

今日跌停之後，有分析人士指出，預計萬達電影還將會再迎來一到兩個跌停。而雖說裝入萬達影視並未被正式批覆，但是即便沒有最新的重組預案，復牌後的萬達電影也很難逃過整體文娛板塊走弱，股價下跌的命運。