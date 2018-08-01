中化能源赴港IPO 去年營收年增50% 淨利潤35

中化集團旗下中化能源遞件申請港交所上市，該公司過去 3 年營收、淨利逐年增加，2017 年營收人民幣 3921 億元，年增 50%；淨利潤年增 35%，達人民幣 52.32 億元。

招股說明書顯示，中化能源是石油石化產業運營商和綜合服務商，是中國首家從事原油及成品油貿易的國營公司，從事原油、成品油及石化產品的倉儲和物流服務。據 Nexant 行業報告顯示，截至 2018 年 3 月 31 日，按加油站數量計算，中化能源擁有中國第四大品牌加油站網路。

近年來，由於業務和產品銷量擴展，中化能源業績穩步增長，2015 年、2016 年和 2017 年，中化能源營收分別為人民幣 2369.88 億元、2613.48 億元和 3921.09 億元，淨利潤分別為人民幣 - 20.02 億元、42.12 億元和 52.32 億元。2017 年，公司營收年增 50.03%，淨利潤年增 35.42%。

2018 年第一季，公司營收為人民幣 1200 億元，年增 12.57%，實現淨利潤人民幣 12.09 億元，同比下降 46.07%，去年同期，公司實現營收人民幣 1066 億元，實現淨利潤人民幣 22.42 億元。

對於 2015 年的虧損，公司解釋，由於泉州煉化於 2014 年開始營運，而 2015 年公司並無全面利用其年加工能力，外加國內銷售比例較高導致毛利率較低。

中化能源營收主要來自石油貿易、石油煉化、倉儲物流、石化銷售 4 個業務分部。而石油貿易收入構成了公司營收的主要部分，2015 年、2016 年和 2017 年，公司石油貿易業務的營收占比分別為 77.3%、81.3% 和 80.2%。2017 年，公司的石油產品貿易總量約為 1.34 億噸。

股東結構方面，中化股份及中化集團為中化能源控股股東。其中，中化股份直接持有中化能源 97.83% 股份。此外，中化股份全資子公司中化勘探間接持有中化能源 2.17% 股份。而中化集團持有中化股份 98% 的股份。

香頌資本執行董事沈萌表示，此次中化能源到香港發行 H 股，一方面是香港目前在小米 (1810-HK) 之後出現了大型 IPO 的節奏空白、可以集中市場資金，另一方面 A 股行情不理想、可能會影響估值和融資規模

摩根士丹利、中信里昂、中銀國際為中化能源聯席保薦人。

公開資料顯示，目前中化集團在境內外有 300 多家經營機構，控股中化國際 (600500-CN)、中化化肥 (0297) 和中國金茂 (0817-HK) 等多家上市公司。7 月 13 日，國資委任命中化集團有限公司董事長、黨組書記甯高甯兼任中國化工集團有限公司董事長、黨委書記，引發市場猜想中化集團和中國化工集團合併過程已經開始。