

◆盤勢分析

1. 美國 10 月新增就業達 25 萬人，失業率維持於 48 年低點，工資較去年同期上升 3.1%，但貿易多空消息雜陳，APPLE 展望不佳且將不公佈產品每季的銷售量，股價重挫，上週五美股下跌，跌幅介於 0.43 至 1.50％，美股四大指數近期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為 10 日線至 5 日線，壓力為 2 年線。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 70，反彈有機會延續。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 10 日附近，壓力為 122 點至季線，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值仍小於 70，反彈有機會延續。近期法人著墨較深的族群為矽晶圓、被動元件、晶圓代工、IC 設計等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能站回月線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

5. 蘋果日前財報會議釋出保守展望，市場高度關注蘋果最大代工協力廠 2317 鴻海的財報與展望。法人認為，鴻海上季受惠稅率降低、減資瘦身、布局非蘋應用有成等三大助力，單季每股純益有望回升至 2 元以上，攀上近三年同期高檔；10、11 月營收則在歐美傳統旺季帶動下，有望連兩月挑戰新高。鴻海上檔壓力為月線附近。

6. 蘋果軟板上游 FCCL（軟性銅箔基板）供應商台虹（8039）受惠終端應用產品組合持續優化，法人看好，台虹本季毛利率可望回升至 23% 以上，挑戰近 14 季以來高檔。台虹上檔壓力為季線附近。

7. 受到大陸持續推動限產計畫、美國 API 鋼管和鋁板產品需求孔急，鋼價堅挺、俄羅斯低價熱軋倒貨趨緩、日本鋼廠故障頻傳外銷供給減少以及國內基礎建設推動，需求逐漸釋出等多項利多加持下，鋼價獲得有力支撐。此舉包括中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、新光鋼（2031）、豐興（2015）、威致（2028）及大國鋼（8415）等相關鋼廠可望受惠，Q4 業績有機會更上層樓。後續仍需觀察近期全球原物料普遍下跌的趨勢是否延續。

8.4991 環宇 - KY 於 11 月 2 日舉行法說會，董事長表示，VCSEL（垂直腔面發射雷射器）已送樣認證中，2019 年起可望出貨。此外，關於 6 吋代工廠的進度，正與非大陸區合作對象洽談中，希望年底前入股 30～50％，加上與三安集成合資的廈門廠，藉此建立不同地區的雙供應鏈，降低貿易戰帶來的衝擊。環宇 - KY 上週五站回月線，上檔壓力先看季線附近。

