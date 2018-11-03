蘋果市值降至不到1萬億美元 庫克：中國的iPhone銷售強勁

美國蘋果公司於香港時間周五凌晨公布第四財季成績表，雖然收入及純利好過預期，但iPhone賣出不但出現輕微增長，更重要的是，蘋果公司計劃自本財季開始，停止公布iPhone、iPad、Mac電腦的銷量。分析認為，此舉反映iPhone銷量停滯，需求低於預期。蘋果公司這一改變，導致收盤時公司市值降至不到1萬億美元。今年8月，蘋果成為美國第一家市值達到1萬億美元的上市公司。

蘋果觀察家、Loup Ventures分析師Gene Munster說：「這（不公布銷量）令我震驚，但有其道理。蘋果希望投資人減少對iPhone銷量數字的關注，把更多注意力放在蘋果整體營運表現。蘋果將得耗費數季，才能用這種詮釋自身成果的新方式來贏得投資人信心。」

蘋果公司第四季收入按年增長近20%至629億美元，利潤飈升32%至141.3億美元。這是蘋果連續第四個財季錄得破紀錄的收入和利潤。不過，iPhone賣出4688.9萬部，按年僅增0.5%。該公司財務總監梅斯特里稱，單看90天銷售表現，難以確實反映蘋果業務。

蘋果預計，本財季營業總額將介乎890億至930億美元。蘋果行政總裁庫克將之歸咎於新興市場疲弱及外匯成本。庫克接受路透訪問時稱，對假期旺季銷售預期審慎，部分原因是蘋果較正常提早發布新iPhone，並指匯率對蘋果銷售預期產生20億美元的負面影響。

蘋果對本季的預期保守，行政總裁庫克解釋，是受到宏觀經濟的不明朗因素衝擊影響，尤其在新興市場方面，但他特別點出這不包括中國，並強調大中華地區業務仍然強勁，中國的iPhone銷售尤其強勁，上季取得雙位數百分比增長；其他產品銷售表現亦不錯。然而，在內容業務方面，App Store增長放緩，因為受限於中國新推的條例，遊戲程式的審批速度大幅減慢，無法預料何時恢復正常。

庫克續稱，蘋果無意把生產線撤出中國以避開美國關稅，對中美以至歐美貿易談判感到樂觀。

庫克表示，公司業務受到壓力的新興市場是土耳其、印度、巴西及俄羅斯等，例如上季在印度的業務表現持平，巴西業務更有所回落，主要因為這些國家經濟增長不如預期，加上當地貨幣近期大幅貶值，令蘋果必須上調產品價格。