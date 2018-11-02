〈美中重啟對話〉川、習通話了！川普：已就貿易問題作出有效討論

美中正在為兩國元首月底在阿根廷 G20 集團會議期間，舉行備受矚目的峰會進行籌劃，美國總統川普說，他與中國國家主席習近平已就貿易和北韓問題，進行了富有成效的交談。

「這些討論正在很好地討論之中，」 川普週四在他的推特上寫道，「還就北韓進行了良好的討論！」

白宮經濟顧問庫德洛週四表示，川普和習近平預定於 11 月 30 日至 12 月 1 日之間的 G20 領導人會議期間舉行的會晤，這有可能打破兩國之間在諸多問題上的僵局。

不過庫德洛在華盛頓舉行的一個活動上還表示，如果不能就智慧財產權盜竊、網路安全和商品關稅等問題達成協議，川普將繼續推動「針對中國」的政策。

川普對中國的態度一直受到投資者的密切關注，因他們正在尋找全球最大的兩個經濟體之間緊張關係緩和可能性。

此前連貶 7 個月逼近歷史最低點的離岸人民幣，週四應聲創兩個月來最大漲幅。

美元兌離岸人民幣走勢圖 圖片來源：Bloomberg

此前有情人士透露，倘若川普和習近平之間的會晤未能緩和貿易戰局勢，美國準備於 12 月初，宣布對所有餘下的進口中國商品加徵關稅。今年 12 月初公佈新的徵稅產品清單意味著，生效日期 (經過 60 天的公示期後) 可能恰逢明年 2 月初的中國春節。

美國今年已經在對華貿易戰中向 2500 億美元的中國輸美商品加徵了關稅，覆蓋 2000 億美元進口產品的關稅稅率將於明年 1 月 1 日從 10% 上升至 25%；川普還威脅要對從中國進口的其餘所有商品加徵關稅，而去年的自華進口總規模為 5,050 億美元。

美國對中國一項關鍵指控是，中國進行了大規模的智慧財產權盜竊。一位美國官員透露，美司法部長塞申斯將宣布一項新舉措應對中國通過網路攻擊或內部人員竊取等方式從美國公司獲取技術和商業機密的行為。這項行動將由國家安全部門負責人 John Demers 領導，並動用更多的司法部力量。