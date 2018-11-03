〈美期中選舉〉法人擬好三套劇本 掌握美股投資步調

下周最重要大事莫過於美國期中選舉，將於 11/6 舉行，儘管政治風向難以預料，但法人針對美股後市，還是擬好三套劇本，除了藉此掌握美股投資的步調，法人也建議，可透過多元收益的海外組合平衡基金抗震，而積極型投資人則可維持美元資產部位。

這次的美國期中選舉，參議院將改選 1/3 席次、共 35 席，眾議院則將全面改選達 435 席，另外還將改選 36 名州長、其中 26 名為共和黨人。由於期中選舉的結果，往往投下的政黨票是對總統一半任期表現的支持或反對票，所以也被視為共和黨川普的「期中考」與風向球。

按當前民調來看，參議院預期由共和黨掌握的贏面較大，民主黨則將取得眾議院主導權。不過，群益投信示，按美國國會職權，彈劾總統需由眾議院發布指控聲明，再由參議院正式起訴，經過審判及投票方能彈劾總統，定其罪免其職。就算民主黨於期中選舉取得眾議院，對川普提出彈劾案，也難輕易將其彈劾，因彈劾流程繁複且訴狀措辭往往模糊並遭眾議院司法委員會拒絕，故預期民主黨成功彈劾川普可能性偏低。

就算市場預期彈劾川普可能性低，但是政治風向難以預料，法人還是擬好「共和黨大勝」、「民主黨、共和黨各掌一個院」、「民主黨大勝」三套劇本，沙盤演練美股後市看法。

●劇本一：共和黨大勝

群益投信投資長李宏正指出，共和黨大勝，代表川普當前政策得以延續，未來川普推動基建、稅改 2.0 機會上升，有望增添美股上漲動能，改善當前市場悲觀情緒，惟須留意目前美股仍有評價面過高疑慮。

鉅亨買基金也表示，共和黨勝選政策會照舊，若擴大基建政策能出爐，美股有機會大漲。不過，依目前民調來看，共和黨勝選的機率僅 12%。

●劇本二：民主黨、共和黨各掌一個院

李宏正表示，兩黨平手的狀況，代表共和黨喪失國會絕對多數，預期不利未來政策推動，短期股市震盪難免，惟中長期來看整體變化不大，美國經濟仍將維持增長態勢，股市高位震盪可能性較高。

鉅亨買基金則分析，兩黨若各平手，擴大基建仍有可能通過，但邊境爭議可能造成政府關門，美股波動度恐升高，這是投資所不樂見的情況之一。依目前民調，兩黨平手機率為 73%，倘若此劇本出線，投資美股要注意短線震盪加劇。

●劇本三：民主黨大勝

李宏正表示，一旦民主黨大勝，共和黨的川普將成跛腳總統，政策窒礙難行及彈劾風險上升均將為美股帶來不確定性，加上因國會無權干預關稅政策，川普或透過貿易政策制衡國會，股市下跌風險較大。

李宏正進一步指出，若共和黨喪失國會絕對主導權，將導致川普在未來的立法上面臨更多困難，即未來通過稅改 2.0、擴大基建等機率下降，而收緊預算開支可能性增加。惟川普上任前主要對股市較具激勵作用的企業減稅、鼓勵海外企業現金匯回等均已落實，據高盛測算，稅改效用至少將延續至 2019 年底，故期中選舉對市場影響仍將為短期不確定性，經濟本身受此影響程度並不大。而收緊預算開支有望降低美債供給，對緩解利率上行具正向作用。

鉅亨買基金也認為，民主黨若勝出，彈劾川普可能浮上檯面，先前減稅及放鬆金融監管效果逆轉，都將不利美股表現。只是目前民調，民主黨大勝機率為 15%。

美國期中選舉後 不確定的黑天鵝仍多 多元投資抗震

展望美國期中選舉後，群益多重資產組合基金經理人林宗慧強調，由於到年底前金融市場還將面臨美國總統大選、聯準會升息、地緣政治風險等不確定性的「黑天鵝」，推估市況仍將難脫震盪格局。他說，現階段全球景氣仍在擴張軌道上運行，風險性資產仍有表現機會，不過同時國際市場亦面臨如地緣政治干擾、主要國家政策動向等不確定性，加上接下來需留意核心通膨壓力升高，主要國家央行可能加速貨幣緊縮，不排除為股債帶來波動。

投資人若要投資，要掌握美股步調，群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，在美國升息循環下，新興市場貨幣競貶，資本流出壓力較大，因此歐、美、日主要工業國等成熟國家相形之下展望較佳，未來偏多看待，再者，美國升息顯示景氣已溫和復甦，企業獲利提升帶動投資人對本益比提升的認同，美股續漲有空間，整體而言，投資人可多留意美元資產部位的基金投資契機。

只是不確定風險仍多，群益投信表示，可透過多元收益的海外組合平衡基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合佈局，參與風險性資產投資機會，又可分散單一資產波動風險，不失為市場震盪下的好選擇；而積極型投資人則可維持美元資產部位。