熱門股—外資回補 華邦電周漲逾2成收復所有短均

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 第 3 季財報表現亮眼，加上受惠美光股價強彈，本周股價爆量衝高，從先前的跌深中反彈，周二 (10/30) 起成交量均維持逾 5 萬張規模，周五 (11/2) 更衝高至 8.5 萬張，外資已連續 4 日買超，共買超逾 3.7 萬張，終場以 14.2 元作收，成功收復 5 日線、10 日線與月線，周漲幅達 24％。

華邦電總經理詹東義在周一的法說會上指出，雖然近期全球經濟充滿不確定性，但包括物聯網、車用、工業等領域，不斷有新應用出現，成為驅動需求的新動能，因此對未來市場需求並不悲觀，惟未來 2、3 季為關鍵時期，包括中國內需市場降溫、庫存調節狀況與全球重要市場的環境變化，都是關乎未來市場發展的重點。

若單就第 4 季而言，詹東義指出，第 3 季營運持穩，產能充分利用，但第 4 季需求得視市場狀況，將觀察終端買氣如何，產能會就市場狀況做調整。

華邦電第 3 季 DRAM 與 NOR Flash 表現均持穩，加上業外收益挹注，使稅後純益達 28.4 億元，創 18 年來單季獲利新高，每股稅後純益 0.71 元；前 3 季稅後純益 65.67 億元，已超越去年全年的 55.5 億元，每股稅後純益 1.65 元。