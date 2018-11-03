〈研華物聯網峰會〉美市場成長強勁 明年估雙位數年增 台美二地將陸續增產

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 明年開始認列 OMRON Nohgata，全年可望繳出亮眼業績表現，不過扣掉併購認列的數字，內部對明年營收成長目標仍為雙位數，其中公司北美市場營收可望貢獻營收達 5 億美元，年增約 2 成，而公司也規劃將陸續在台、美二地擴建新產能。

研華執行董事何春盛指出，現在看來美國市場很好，主要是美國總統川普的貿易政策，帶動美國製造業者對工業電腦見至的需求增加，因此看好明年美國市場可望成為研華年增成長最大的區域。

按照研華預估，今年美國市場營收約 4-4.5 億美元，但明年可望達到 5 億美元、後年更上看 6 億美元，每年的年增率為 1-2 成。

不過中國市場因為美中貿易戰的衝擊，雖然明年還是能維持成長態勢，但預估幅度將會趨緩，不過公司看好中國大陸將會是物聯網最大的市場，未來整體架構完成後，估將帶動營運呈現爆發式的成長。

研華總經理陳清熙則指出，明年硬體建置需求，可望受惠製造業工廠設備連網建置以及數位化，另外邊緣運算需求成長則帶動智慧嵌入式板卡及系統需求增加。

加上研華日前宣布將以 5 億元收購日本歐姆龍 (OMRON) 旗下子公司 OMRON Nohgata，預計將於明年開始認列營收獲利，全年可望繳出亮眼的業績表現，不過按照公司內部目標，扣掉併購認列收益，全年營收估雙位數成長。

而看好美國市場，加上因應美中貿易戰的影響，研華也規劃於台灣以及美國兩地擴增新產能，其中台灣目前規劃擴建林口廠，預計最快明年第四季開始動工。

至於美國新廠還目前雖然還在評估階段，但公司初步規劃以直接購買現有廠房的方式取代建造，時間估在 2-3 年內，地點可能會在美國西岸，且有別現在美國廠多負責後段組裝，新廠將會成為製造基地，並規劃在當地逐步建立供應鏈。