〈觀察〉工業4.0與智慧製造成顯學 日廠反應慢半拍

日本廠商在全球電子與汽車工業版圖中，佔有一席之地，但面對工業 4.0 來襲，態度卻相對其他先進國家淡定，對未來將邁入智慧製造時代的趨勢相當冷感，直到今年的日本國際工具機展，才開始有搭載工業 4.0 元素的產品出現。雖然擁有強大科研與技術實力，但民族性強、對外來企業與新事物接受度較保守，都是日本在工業 4.0 進展中，反應慢半拍的原因之一。

「工業 4.0」一詞，最早是於 2011 年由德國率先提出，而後在歐洲與美國，類似的概念遍地開花，各國瞄準推動工業 4.0 核心的智慧製造計畫逐步開始啟動，但擁有龐大科研實力的日本，在這波智慧製造浪潮中，相對歐美國家而言，起步顯得有些慢半拍。

雖然線軌與螺桿等精密線性傳動產業，長期以來由日本、德國、美國等國家所主導，但過去日本市場對工業 4.0 的反應，與其他歐美國家相較之下稍嫌冷感。從日本整機廠與工具機零組件廠來看，零組件廠商腳步最落後，若整機廠反應慢一拍，零組件廠就等同是慢兩拍。

不過，今年起情況有所改變，在今年的日本國際工具機展中，智慧製造成許多廠商展出的重點元素，許多搭載工業 4.0 元素的產品開始跳出概念階段，躍然於展中。日本最大、同時也是全球最大線性傳動元件供應商 THK，今年就在展中展出具備工業 4.0 概念的智慧型螺桿。

然而，其實國內關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 早在 6 年前，就已開發出智慧型螺桿，當時是內建市面上的通用 IC，今年則搭載自行研發的專用感測 IC，成功打造 100% 自製的智慧型螺桿，在這項新品的研發腳步上，可說是整整早了 THK 6 年時間。就連全球最大線性傳動元件商的腳步也如此緩慢，顯見日本對工業 4.0 的反應，遠不及其他先進國家。

在全球電子與汽車工業市場中，日本廠商絕對佔有一席之地，今年也被列入年度科技大國排名第三，僅次美國與英國，強大的科研與技術實力為其最大優勢，不過，由於日本民族性強，對新事物與外來企業的接受度較保守，認為自己已擁有最佳技術而處處守成，都是日本面對工業 4.0 浪潮來襲，卻不疾不徐淡然前進的原因之一。