中國證監會支持境內企業境外上市 明確支持民企資管計劃安排

中國證監會新聞發言人高莉周五表示，下一步證監會將繼續推動境外上市工作更好服務實體經濟，支持符合條件的境內企業，結合國家發展戰略和自身發展的需要“走出去”。積極支持符合條件的境內企業發行境外上市外資股，並在歐洲的中歐所D股市場上市。

她在新聞例會上表示，證監會近日明確了證券業支持民營企業發展系列資產管理計劃的有關操作安排。證監會將結合資本市場支持民企發展的重要職責和功能作用，結合現狀和面臨的問題，特別是針對當前民營企業在融資、股權質押、平倉風險等方面的問題，深入研究提出支持民營企業發展的具體舉措。

“在優化監管制度、拓寬股權債權融資渠道、營造公平競爭環境、完善政策執行方式等方面進一步加大工作力度，切實支持民營企業發展壯大。”她說。

高莉稱，近日證券行業11家證券公司宣布擬共同出資設立“證券行業支持民營企業發展系列資產管理計劃”，主要用於化解民營上市公司股票質押等流動性風險，支持具備發展前景的民營企業走出困境，持續健康發展。

在此過程中，根據行業提出的部分操作訴求，從監管政策角度，監管部門著手研究差異化、逆周期安排，在自有資金出資比例、投資範圍、風控指標計算等方面按規定給予政策支持。同時引導證券業協會、證券投資基金業協會發揮自律組織作用，支持行業相關操作。

青島海爾股份有限公司於10月24日在德國法蘭克福上市並交易，成為首家D股上市公司和A+D股兩地上市公司。

路透北京11月2日