【華冠投顧】賴昇楷：川習傳把酒言歡 台股反彈續前行 下周行情眉角是什麼?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美中重啟對話帶動昨夜美股大漲、美元指數大跌，資金回流亞股更帶動陸、港、日、韓股市全面飆漲，不過昨日於盤後文曾提醒今日台股賣壓將會很重，從大盤委賣張數續創新高來看也的確是如此，此一劣勢造成台股今日表現明顯較弱，大盤 + 61 點觸及月線，OTC 指數 + 1.52%。

今日大盤委賣張數如預期仍處在很高的水位，偏重的賣壓也導致盤中數度逆著國際盤翻落盤下，所幸尾盤受惠於「川普要求內閣起草美中停火條款」引發亞股再度急拉之利多助陣，多頭藉由強拉金融股硬是讓指數攻抵月線及 9900 點整數關卡。

今日台股的上漲主要是由外部利多拉動而非自發性的攻擊，利多帶出的買盤與內在累積的賣壓激烈對抗，以致在振幅收窄的情況下竟然爆出 1500 億以上的大量，雖然就大盤收在今日最高點而言應屬多方獲勝，但是從 OTC 指數留上影線、台指期不過早盤甚至是中盤的高點而言，空方的力道也不算太弱。不管下週空方是否有反撲動作，今日爆量Ｋ棒的低點將成為多方最重要的極短線防守點。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以挖礦概念股《6150 撼訊》、《3661 世芯》、《5386 青雲》漲勢最為整齊，其餘強勢股尚有影像處理的《3665 華晶科》、電動車概念的《3665 貿聯》、二極體的《2481 強茂》、射頻元件的《4968 立積》、離岸風電的《3708 上緯投控》，至於本週最強的矽晶圓族群《5483 中美晶》、《6488 環球晶》、《6182 合晶》、《3532 台勝科》則開始出現爆量劇烈震盪的現象；今日弱勢股以受到蘋果電子盤大跌衝擊的蘋概股《3673 TPK-KY》、《2439 美律》、《5264 鎧勝 - KY》為主。

＜被動元件族群＞

受到《2492 華新科》宣布買回庫藏股激勵，今日被動元件族群一度持續強攻，但是中盤過後龍頭《2327 國巨》爆出歷史天量急速下殺翻黑，挑戰月線和下降趨勢線的動作功敗垂成，能否扭轉中長線的弱勢慣性仍有待觀察。

＜鎖定個股＞

上週五和本週一於 Line@免費提供的搶短「口袋名單」，《8431 匯鑽科》、《3596 智易》、《1262 綠悅 - KY》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《2376 技嘉》、《3665 華晶科》、《5243 乙盛 - KY》、《6209 今國光》...，多數個股紛紛急漲到了壓力帶，因此於昨日開始啟動逢高獲利放口袋之動作，今日雖然仍有不少個股續創新高，但畢竟進入了壓力帶之後，風險將漸漸大於機會，倒不如抽回資金，準備佈局尚在低風險位置的接棒轉強股。

今日大盤反彈至月線爆量，暗示著多空進入白刃戰階段，下週誰勝誰負當見分曉，資金亦將隨時待命上場，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)，讓昇楷於盤中即時為你分析佈局方向及標的。

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