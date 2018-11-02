【豐銀投顧】不要用技術分析看行情

◆盤勢分析

前二天我們說因為有主流類股 (矽晶圓) 帶動，所以就會有反彈行情，這幾天的確一直大漲，而且的確是由跌最深的 otc 指數帶動大漲，亞洲股市方面，原先被賣最多的港股當然也回補最快，漲幅也最大。然而這一切從技術分析上能抓到嗎？實際上並不容易。在這個波動率過大的背景，本來就是容易一點好壞消息就有極大的反映。報載: 美股剛結束「黑色十月」，殺得投資人措手不及；專家提出「驗屍報告」，這波回檔最初是由美債殖利率上升引發，加上電腦程式賣壓助威所導致；第二項因素是系統性賣壓。10 月初美股只是緩步下跌，但 10 月 10 日卻出現重挫，而當天美債殖利率也升到最高點。摩根大通量化策略主管柯拉諾維克表示，投資人緊張固然是原因，而影響更大的則是來自壽險公司、避險基金及風險平衡基金的電腦程式賣壓 。

如果上述所言為真，那麼真的該恭喜大家了！因為這代表其實多頭行情還沒有完全結束，甚至可能還很久，尤其是經過了這一次的中期修正，許多股票都已經回到起漲點了。行情若只是如報載所言是由電腦程式導致的賣壓，那麼這真是誤會一場！實際上，美國雖然是從 2009 年才開始實施 QE，但實際上這些熱錢真正進到股市，也不過是 2016 年底 (川普當選) 才開始，若看台股的成交量，可能會發現融資餘額連金融海嘯前的一半都不到！而全球的任何商品走一波都至少有五到十年的行情，就以五年來算好了，美股也不過是從 2016 年底才開始爆量上漲，行情應不致於這麼快結束才是。

因此，如果我們以技術分析來看，現階段一定沒人敢買任何股票或是期貨做多。但現在的態勢很明顯，就是川普為了勝選無所不用其極在拉抬。針鋒相對的中美貿易戰，都可以傳出消息說將在月底好好談判。事實上，筆者根本不認為美國會讓步！現在的消息全都是「傳言」，並沒有真正的官方說法。而且美國要中國做的，也不見得會為中國所接受，到時候月底就見真章了，在這之前，行情仍有再持續反彈的機會，請保持樂觀的態度審慎操作，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師