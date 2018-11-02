【華冠投顧】武傑電台:台股尾盤熱門股震盪劇烈!反彈結束了嗎?!(內文與你分享)

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、9958 世紀鋼、6147 頎邦、3324 雙鴻、2327 國巨。

台股盤勢分析:

重返萬點

美股持續的大漲下，台北股市早盤上漲 + 26 點開，雖然受到周五效應的影響；全場台股就在平盤上下遊走，終場加權指數上漲 + 61 點作收，收在 9906 點，成交量 1525 億。

台北股市本周連續五天上漲，我們從『只欠東風』到『微微風』；再到『起風了』，昨天也是給大家『續漲』。今天當指數來到月線後… 投資朋友還是問：『漲完了嗎?』。武傑給的答案還是…『還沒，下周重返萬點』。

記得我們先前說過… 美股的大跌，可能會是華爾街『以戰逼和』的手段。如今，當川普接二連三傳出『貿易戰』的好消息；這不就是給國際股市最大的好消息。展望下星期… 雖然有『美國期中大選』和『美國公債發行』的二大不確定因素；但是以目前台股有『基』之彈的『基本面』行情，預料指數可望『重返萬點』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3563 牧德、5483 中美晶、3661 世芯 KY、6488 環球晶、2327 旺宏、3665 貿聯 KY、4991 環宇 KY、2492 華新科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1262 綠悅 KY、3673TPK-KY、2439 美律、5264 鎧勝 KY、6452 康友 KY… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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